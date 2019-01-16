Виталий Милонов: Экстрасенсы — это абсолютное зло

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Виталий Милонов

Депутат рассказал News.ru о борьбе с магами

Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил законопроект, направленный против деятельности магов и экстрасенсов. Парламентарий убеждён: всех предсказателей, медиумов и колдунов следует приравнять к проституткам и вычеркнуть из правового поля. News.ru пообщался с Виталием Милоновым, чтобы понять масштаб проблемы.

— Виталий Валентинович, ваше высказывание о том, что экстрасенсов надо приравнять к проституткам сегодня облетело все российские СМИ. Хотелось бы уточнить пару моментов. Представим, что экстрасенсов нет. Куда пойдут люди, которые привыкли к ним обращаться? Откуда им ждать чуда?

— Ожидание чуда присуще любому человеку — начиная с продавца кофе на Тверской и заканчивая патриархом. Чудо все любят. Но природа чуда бывает разная. Чудо как чаяние, как надежда на милость — это одно. Обращение к магам и экстрасенсам — это покупка чуда, иллюзия его приобретения, и это страшный грех. Ты пытаешься за деньги обрести чудо. Но даже если кажется, что что-то происходит, за этим стоит не ангел, а чёрт. И таким путём благополучия и счастья не достигнешь.

— На протяжении десятилетий страну приучали к тому, что экстрасенсорика — вещь реальная. Кашпировский в своё время с «голубого экрана» заглянул буквально в каждую квартиру, и до сих пор собирает огромные залы в Москве. Как можно изменить сложившееся отношение людей к экстрасенсам?

— Здесь дело за государством — за государственной политикой в области информации. Закрыть к чертям собачьим все эти шоу экстрасенсов, потому что все они — жульнические, и те, кто их организуют, прекрасно знают, что они обманывают людей. Есть же плакаты: «Не оставляйте костёр в лесу» — такие же плакаты должны быть и здесь. «Не ходите к экстрасенсам!».

— А куда ходить?

— Возьмите учёных, возьмите Академию наук, возьмите просто хороших людей. Экстрасенсы — это абсолютное зло. Людей надо спасти от этих мошенников. Если некоторое время государство будет планомерно проводить политику против них, то через некоторое время их количество уменьшится в десятки раз. А если будет принят мой законопроект, который запрещает рекламу оккультно-магических услуг, то тогда они потеряют возможность обманывать людей. Они будут жить где-то в своих воровских малинах, и будет это абсолютно маргинальный, очень узкий сегмент, невидимый в спектре нашего общества. Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Ваше отношение к магам и экстрасенсам понятно. Но означает ли оно, что вы отрицаете ясновидение?

— Нет. Но ясновидение в отрыве от духовной практики — это мошенничество. Владыка Тихон в книге «Несвятые святые», рассказывая о студенческих годах, описал свои заблуждения на этот счёт. Они с друзьями занимались спиритическими сеансами и столкнулись с явлениями, которые вызвали у него страх. Страх, спасительный для него. Силы зла существуют, и знакомство с ними не представляется большой проблемой. Но насколько мы готовы допустить, чтобы эти силы зла имели возможность встреч с нами? Наверное, это недопустимо. Государство должно ценить только созидательные дефиниции. А медиумы, маги и колдуны не должны быть нормой в нашем обществе.

— Что бы вы сделали с раскаявшимися магами? Ждёт ли их прощение?

— Самый первый, спасённый Христом, был бандит и убийца. В последние моменты своей жизни он покаялся и был Спасителем прощён. Шанс есть у каждого. Но насильно никого спасти невозможно.

— Приближается Крещение. Вы будете окунаться в прорубь? Или считаете купания в ледяной воде суеверием?

— Нет, суеверием не считаю. Этот праздник отмечается в церкви, на службе, где проходят прекрасные крещенские богослужения. И уже после службы, вдобавок к ней, идут окунаться в купель. Главное здесь — духовное восприятие праздника. Традиция погружения — это больше культурный аспект, не имеющий такого глубокого духовного значения, как богослужение и причастие. В этот день надо исповедаться и причаститься, и это намного лучше, чем без исповеди, а ещё накатив стаканчик-другой, под песни Бузовой окунётесь в прорубь. Относиться к купанию в крещенской иордани нужно как к некой благочестивой традиции.

— Многие считают, что окунувшись в ледяную прорубь, смывают с себя все грехи и обретают здоровье.

— Вот это особенно обидно. Почему-то многие считают, что могут окунуться в прорубь в самый лютый мороз, и Бог при этом обязан их защитить от болезней. Что это за борзота такая — у Бога требовать чуда? Если ты это делаешь как некое воспоминание духовное — это одно, а просто так покупаться со стаканом водки внутри — не надо и ждать чуда, можно заболеть запросто, подхватить воспаление лёгких.

— Вы сами намереваетесь окунуться в крещенскую полынью?

— Сам я не могу купаться в холодной воде — врачи не разрешают, у меня железо в ноге не позволяет это делать. Плавать могу сколько угодно, но не в холодной воде. Сергей Булкин/News.ru

— Получается, что крещенские купания проходят мимо?

— Не совсем. Я организую купания для десяти с лишним тысяч жителей Царского села в Петербурге. Сижу там рядом с прорубью вместе со всеми — даже три проруби у нас. Мы идём крестным ходом к прорубям, с иконами, с фонарями. И это мне очень нравится. Крещенские купания — это замечательно. Главное — не купаться пьяными.

— Вокруг Крещения много всяческих суеверий. Некоторые даже верят в то, что в это время из обычных водопроводных кранов в квартирах течёт святая вода.

— Это ересь, конечно. Теологического обоснования нет. Святая вода — это вода освящённая. И не надо путать веру с набором суеверий.

— Вы, как человек воцерквлённый, переживаете за христиан, попавших в непростую ситуацию на Украине в связи с автокефалией и прочими событиями?

— Переживаю, безусловно. Но одновременно мне вспоминаются первые три века становления христианства. Пути Господни неисповедимы, и сейчас Господь посылает людям возможность доказать свою верность Христу. Иконка на торпеде дорогого «Мерседеса» — не знаю, насколько приближает тебя к богу. А вот когда тебе нужно пройти через некие испытания, своей жизнью признать символ веры — это заслуга для христианина. Не надо в этом искать большой беды.