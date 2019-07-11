https://static.news.ru/photo/5f5676f6-a3c6-11e9-a67a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Правительство РФ выделит дополнительно 2,3 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области. Об этом заявил Дмитрий Медведев, открывая заседание кабинета министров.

Также деньги из резерва мы выделяем на помощь людям, которые пострадали от паводка в Иркутской области. Это практически 2 млрд 300 млн рублей, — сказал он.

Ранее федеральная казна направила пострадавшим 662 млн рублей.

Социальные выплаты, по словам премьера, уже идут. В этой связи он обратился с просьбой ко всем ответственным следить за тем, чтобы люди получили деньги как можно скорее.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня, из-за обильных дождей из берегов вышли реки. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести.

ЧП затронуло 107 населённых пункта. Там было затоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 188 человек. Наибольшие разрушения пережил Тулун — там поток воды уносил даже дома.

9 июля в город прибыла военная колонна из 60 единиц специальной тяжёлой и автомобильной техники. Она будет заниматься восстановлением дорог к домам и районам, оказавшимся в зоне паводка, а также наращиванием земляного защитного вала, писал News.ru.