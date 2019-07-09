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Военная колонна из 60 единиц специальной тяжёлой и автомобильной техники прибыла в Тулун для восстановления дорог к домам и районам, оказавшимся в зоне паводка, а также для наращивании земляного защитного вала.

В составе колонны экскаваторы, самосвалы, бульдозера, автогрейдеры, катки, автокраны, а также техника обеспечения, — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Как писал News.ru, энергетики Иркутской области возведут до 24 июля новые источники электроснабжения для очистных сооружений и канализационной насосной станции в подтопленном во время паводка Тулуне. Прежние коммуникации фактически были уничтожены потоками воды во время разгула стихии. До ввода в эксплуатацию новых электросетей коммунальные предприятия временно обеспечиваются энергией от дизельных электростанций.