https://static.news.ru/photo/5a5450c0-9669-11e9-8f51-fa163e074e61_1024.jpg «Алые паруса» Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала рекордным число гостей праздника выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Необыкновенная феерия, эти молодые ребята, их лица, их радость. Потрясающе. Один миллион 450 тысяч, по-моему, это рекорд за все времена. Здорово, замечательно, поздравляю Вас, — сказала она на встрече с врио губернатора северной столицы Александром Бегловым.

Он, в свою очередь отметил, что самой большой гордостью в этом году было то, что у праздника появился новый символ — бриг «Россия».

Знаете, самая большая гордость была в чем? Это тот бриг, который построен, он называется «Россия», порт приписки — Санкт-Петербург, и он шел под российским флагом, — подчеркнул он.

Праздник выпускников школ «Алые паруса» прошёл в ночь с 23 на 24 июня. Место действия — Дворцовая площадь, Дворцовая набережная, Петропавловская крепость и Стрелка Васильевского острова. В торжестве участвовали около 33 тысяч выпускников петербургских школ и около 1,5 миллиона горожан и гостей города.

Как писал News.ru, президент Владимир Путин 21 июня поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал успехов и трудолюбия. Видеообращение лидера РФ опубликовано на сайте Кремля.