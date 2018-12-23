Массовая драка из-за пробок произошла в Люберцах

https://news.ru/storage/news/f2a9519b6a68ecf9f1cc154adf163943/f203beab-b0a7-4875-b27c-f2f1e9ecc3f8_850.jpg АГН "Москва"

Жители люберецкого района Красная Гора устроили драку из-за проезжающих мимо автомобилей. Им не понравилось, что водители пытаются объехать пробку через их двор.

Население близлежащих домов предприняло попытку перекрыть путь проезжающим автомобилям, сообщает РЕН ТВ. Такое поведение привело к конфликту.

Участниками инцидента были и женщины, и мужчины.

Ранее News.ru сообщал о ЧП в подмосковной Ивантеевке. Один покупатель убил другого за отказ пропустить его вперёд в очереди в круглосуточном магазине. Мужчина напал на несговорчивого конкурента, а когда тот упал и потерял сознание, забрал у него купюру в тысячу рублей, рассчитался за товар и ушёл из магазина. На допросе подозреваемый рассказал, что он хотел как можно скорее купить горячительные напитки.