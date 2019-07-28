https://static.news.ru/photo/914ed160-b147-11e9-a834-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Слово «гетеросексуальность» на несколько часов возглавило тренды российского Twitter в воскресенье, 28 июля. На втором и третьих местах в актуальных темах социальной сети оказались горячие темы про Алексея Навального и лесные пожары в Сибири с хештегом #SaveSiberianForest.

Слово «гетеросексуальность» вышло в топ благодаря флешмобу одного из пользователей.

Попробуйте написать «гетеросексуальность» с закрытыми глазами. Если вы не сможете значит вы лгбт+, — сообщалось на странице шутника.

Другие пользователи сразу же стали проверять и публиковать свои попытки написания данного слова, благодаря чему «гетеросексуальность» возглавило тренды российского Twitter. Кто-то из посетителей посчитал появление данного слова в трендах сбоем в работе социальной сети или неудачной шуткой программистов.

В основном пользователи Twitter c юмором отреагировали на популярный тег, отметив, что «гетеросексуальность ещё актуальна в России».

попробуйте написать «гетеросексуальность» с закрытыми глазами



если вы не сможете значит вы лгбт+



гетеросрпастьрисить — портвейн №777 | 2 (@lemonaquadrop) July 27, 2019

Гетеросексуальность Алексея Навального

Факты интриги расследования pic.twitter.com/OxSufUIkYG — Ev Chizganov (@chizganov) July 28, 2019

В июле пользователи Twitter решили ответить парадам ЛГБТ, традиционно проходящим по всему миру летом, и вновь запустили хэштег #HeterosexualPrideDay (#ДеньГетеросексуальнойГордости), придуманный два года назад в 2017 году. Хештег разошёлся по всему миру, пользователи писали, что «#ДеньГетеросексуальнойГордости — это как праздновать день своего нерожденья из зависти, что кто-то привлекает к себе больше внимания», при этом ЛГТБ-сообщество тоже не осталось в стороне и поздравляло всех гетеросексуалов с тем, как они смело заявили о себе.

Ранее флешмоб #мне_нужна_гласность запустили женщины в Twitter. Его участницы рассказывают об уличном проявлении сексизма, домашнем насилии и харассменте, писал News.ru.