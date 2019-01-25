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Как уберечь ребёнка от участи стрелка

Кардашов Антон/АГН"Москва"

общество [ версия для печати ]
News.ru узнал, как стоит вести себя родителям, чтобы избежать беды

Очередной инцидент со стрельбой в школе произошёл в Красноярском крае. Там ученик девятого класса собирался застрелить одноклассника в здании учебного учреждения из охотничьего ружья. Однако в школу ему пройти не удалось — после встречи с дежурным в фойе мальчик вышел из здания. На улице хулиган начал стрелять по окнам и машинам. Администрация учебного заведения сразу отдала распоряжение закрыть все входы в школу. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Стрелок был задержан. Ранее девушка, которая учится вместе с ним, рассказала News.ru, что скорее всего мальчик собирался отомстить однокласснику, с которым ранее подрался. Как она предполагает, ружье парень взял у отца или деда.

Не имея перед глазами полной картины жизни мальчика, невозможно с точностью сказать о том, почему он решил разобраться с обидчиком именно при помощи оружия. Однако, учитывая тот факт, что папу и маму школьника лишили родительских прав, и ребенок вместе с двумя сестрами и братом находятся под опекой бабушки и дедушки, можно предположить, что ему не хватает внимания родственников.

По публикациям на стене стрелка в социальной сети «ВКонтакте» можно судить о том, что он увлекается компьютерными играми с элементами жестокости. Мальчик, к примеру, предлагает присоединиться к сделанной в стиле Второй мировой войны игре «Операция штурм 2», в которой нужно защищать базу от нападения немцев. Мнения о том, действительно ли компьютерные игры могут сподвигнуть подростка решать конфликтные ситуации при помощи оружия, расходятся. Тем не менее, существует ряд исследований, которые выявляют закономерность между жестокостью игр и поведением ребенка.

Кардашов Антон/АГН"Москва"

News.ru узнал у психолога, как следует вести себя родителям, чтобы иметь доверительные отношения со своим чадом. Эксперт также рассказал, как уберечь ребенка от жестоких компьютерных игр, при этом, не став его главным врагом.

Ольга Крайнова, психолог

Детство и подростковый возраст — период социализации, время усвоения социальных ролей, а также норм, правил и соответствующих требований. И, конечно, решающую роль в этом играет окружение ребенка, и, в первую очередь, его семья и его взаимоотношения с близкими.

На сегодняшний день можно заметить тенденции сокращения и обеднения общения с ребёнком в семье. Качество этого общения зачастую серьёзно страдает. Часто можно увидеть случаи, когда подросток во время принятия пищи не общается с родителями, или с другими братьями или сёстрами, а просматривает мультик на планшете или экране телефона. При этом его взаимодействие с родителями, которое предполагает размышления, обсуждение норм и правил поведения, морали и нравственности, или просто общение, также сводится к минимуму. Даже сказки на ночь перестают быть естественной традицией и зачастую заменяются опять же просмотром мультфильмов или общение с роботом-няней. При взрослении, мультики заменяются на жестокие фильмы с многочисленными сценами убийства и насилия, и ребёнок растёт, усваивая нормы поведения, которые увидел на экране. При таком оскудении общения, мы имеем проблемы, которые сегодня широко обсуждаются. Это и проявления одиночества у подростков, и тендеции эскапизма — то есть бегства от реальности в разные виды виртуальной реальности, и буллинг в школах и многие другие.

В первую очередь, со своим ребёнком нужно общаться. В этом случае, пропустить переломный или сложный момент в его жизни будет сложнее. К сожалению, ввиду занятости своими собственными делами, родители забывают об элементарном общении с ним, пропускают очевидные признаки расстройства, замкнутости, тревожности, списывая это на сложный возраст. Необходимо взять в привычку расспрашивать ребёнка о происходящих событиях, о его успехах, планах, целях, и конечно, о сложностях. И если делать это регулярно, поддерживая и принимая участие в его жизни, он сам расскажет о своих обидчиках. Родители должны понимать, что буллинг, травля ребенка, агрессивность и преследование, это то, что приводит к необратимому изменению личности. Поэтому, нельзя относиться к этому невнимательно, или оставлять ребёнка наедине с его проблемой. Единственное что можно с этим делать — это создать обстановку полной нетерпимости проявлений буллинга, недопустимости её. Узнав о подобном случае, необходимо поставить в известность учителей, родителей всех участников ссоры, и организованно, донести до детей позицию по этому вопросу. В случаях, когда родители ребёнка-агрессора не идут на контакт, для здорового психологического развития своего чада, в исключительных случаях, лучше сменить место учебы, но не оставлять этот вопрос без внимания.

Нужно понимать, что в подростковом возрасте у ребёнка происходит некий кризис, и образовываются новые потребности. И одна из них — это быть причастным к какой-либо группе, с её законами, её лидерами и её ритуалами. Поэтому, если родители самостоятельно не «подсунут» ребенку такую группу в виде социально приемлемого варианта (спортивный кружок, секция, развивающие дополнительные соревнования в школах, при университетах), ребёнок будет пытаться искать эту группу самостоятельно. И найти её он может или в игре, где также есть свои сообщества и рейтинги, или в плохих компаниях с ярко выраженным антисоциальным поведением.


#дети #психология
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