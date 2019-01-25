Как уберечь ребёнка от участи стрелка

https://news.ru/storage/news/4337186208bbf450b9672b1a6de74893/b5025f1f-f99b-4cad-9381-de8071a16299_850.jpg Кардашов Антон/АГН"Москва"

News.ru узнал, как стоит вести себя родителям, чтобы избежать беды

Очередной инцидент со стрельбой в школе произошёл в Красноярском крае. Там ученик девятого класса собирался застрелить одноклассника в здании учебного учреждения из охотничьего ружья. Однако в школу ему пройти не удалось — после встречи с дежурным в фойе мальчик вышел из здания. На улице хулиган начал стрелять по окнам и машинам. Администрация учебного заведения сразу отдала распоряжение закрыть все входы в школу. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Стрелок был задержан. Ранее девушка, которая учится вместе с ним, рассказала News.ru, что скорее всего мальчик собирался отомстить однокласснику, с которым ранее подрался. Как она предполагает, ружье парень взял у отца или деда.

Не имея перед глазами полной картины жизни мальчика, невозможно с точностью сказать о том, почему он решил разобраться с обидчиком именно при помощи оружия. Однако, учитывая тот факт, что папу и маму школьника лишили родительских прав, и ребенок вместе с двумя сестрами и братом находятся под опекой бабушки и дедушки, можно предположить, что ему не хватает внимания родственников.

По публикациям на стене стрелка в социальной сети «ВКонтакте» можно судить о том, что он увлекается компьютерными играми с элементами жестокости. Мальчик, к примеру, предлагает присоединиться к сделанной в стиле Второй мировой войны игре «Операция штурм 2», в которой нужно защищать базу от нападения немцев. Мнения о том, действительно ли компьютерные игры могут сподвигнуть подростка решать конфликтные ситуации при помощи оружия, расходятся. Тем не менее, существует ряд исследований, которые выявляют закономерность между жестокостью игр и поведением ребенка.

Кардашов Антон/АГН"Москва"

News.ru узнал у психолога, как следует вести себя родителям, чтобы иметь доверительные отношения со своим чадом. Эксперт также рассказал, как уберечь ребенка от жестоких компьютерных игр, при этом, не став его главным врагом.