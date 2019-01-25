Как уберечь ребёнка от участи стрелка

Очередной инцидент со стрельбой в школе произошёл в Красноярском крае. Там ученик девятого класса собирался застрелить одноклассника в здании учебного учреждения из охотничьего ружья. Однако в школу ему пройти не удалось — после встречи с дежурным в фойе мальчик вышел из здания. На улице хулиган начал стрелять по окнам и машинам. Администрация учебного заведения сразу отдала распоряжение закрыть все входы в школу. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Стрелок был задержан. Ранее девушка, которая учится вместе с ним, рассказала News.ru, что скорее всего мальчик собирался отомстить однокласснику, с которым ранее подрался. Как она предполагает, ружье парень взял у отца или деда.
Не имея перед глазами полной картины жизни мальчика, невозможно с точностью сказать о том, почему он решил разобраться с обидчиком именно при помощи оружия. Однако, учитывая тот факт, что папу и маму школьника лишили родительских прав, и ребенок вместе с двумя сестрами и братом находятся под опекой бабушки и дедушки, можно предположить, что ему не хватает внимания родственников.
По публикациям на стене стрелка в социальной сети «ВКонтакте» можно судить о том, что он увлекается компьютерными играми с элементами жестокости. Мальчик, к примеру, предлагает присоединиться к сделанной в стиле Второй мировой войны игре «Операция штурм 2», в которой нужно защищать базу от нападения немцев. Мнения о том, действительно ли компьютерные игры могут сподвигнуть подростка решать конфликтные ситуации при помощи оружия, расходятся. Тем не менее, существует ряд исследований, которые выявляют закономерность между жестокостью игр и поведением ребенка.
News.ru узнал у психолога, как следует вести себя родителям, чтобы иметь доверительные отношения со своим чадом. Эксперт также рассказал, как уберечь ребенка от жестоких компьютерных игр, при этом, не став его главным врагом.
Детство и подростковый возраст — период социализации, время усвоения социальных ролей, а также норм, правил и соответствующих требований. И, конечно, решающую роль в этом играет окружение ребенка, и, в первую очередь, его семья и его взаимоотношения с близкими.
На сегодняшний день можно заметить тенденции сокращения и обеднения общения с ребёнком в семье. Качество этого общения зачастую серьёзно страдает. Часто можно увидеть случаи, когда подросток во время принятия пищи не общается с родителями, или с другими братьями или сёстрами, а просматривает мультик на планшете или экране телефона. При этом его взаимодействие с родителями, которое предполагает размышления, обсуждение норм и правил поведения, морали и нравственности, или просто общение, также сводится к минимуму. Даже сказки на ночь перестают быть естественной традицией и зачастую заменяются опять же просмотром мультфильмов или общение с роботом-няней. При взрослении, мультики заменяются на жестокие фильмы с многочисленными сценами убийства и насилия, и ребёнок растёт, усваивая нормы поведения, которые увидел на экране. При таком оскудении общения, мы имеем проблемы, которые сегодня широко обсуждаются. Это и проявления одиночества у подростков, и тендеции эскапизма — то есть бегства от реальности в разные виды виртуальной реальности, и буллинг в школах и многие другие.
В первую очередь, со своим ребёнком нужно общаться. В этом случае, пропустить переломный или сложный момент в его жизни будет сложнее. К сожалению, ввиду занятости своими собственными делами, родители забывают об элементарном общении с ним, пропускают очевидные признаки расстройства, замкнутости, тревожности, списывая это на сложный возраст. Необходимо взять в привычку расспрашивать ребёнка о происходящих событиях, о его успехах, планах, целях, и конечно, о сложностях. И если делать это регулярно, поддерживая и принимая участие в его жизни, он сам расскажет о своих обидчиках. Родители должны понимать, что буллинг, травля ребенка, агрессивность и преследование, это то, что приводит к необратимому изменению личности. Поэтому, нельзя относиться к этому невнимательно, или оставлять ребёнка наедине с его проблемой. Единственное что можно с этим делать — это создать обстановку полной нетерпимости проявлений буллинга, недопустимости её. Узнав о подобном случае, необходимо поставить в известность учителей, родителей всех участников ссоры, и организованно, донести до детей позицию по этому вопросу. В случаях, когда родители ребёнка-агрессора не идут на контакт, для здорового психологического развития своего чада, в исключительных случаях, лучше сменить место учебы, но не оставлять этот вопрос без внимания.
Нужно понимать, что в подростковом возрасте у ребёнка происходит некий кризис, и образовываются новые потребности. И одна из них — это быть причастным к какой-либо группе, с её законами, её лидерами и её ритуалами. Поэтому, если родители самостоятельно не «подсунут» ребенку такую группу в виде социально приемлемого варианта (спортивный кружок, секция, развивающие дополнительные соревнования в школах, при университетах), ребёнок будет пытаться искать эту группу самостоятельно. И найти её он может или в игре, где также есть свои сообщества и рейтинги, или в плохих компаниях с ярко выраженным антисоциальным поведением.