Деньги коррупционеров передадут в Пенсионный фонд

https://news.ru/storage/news/6fc15132009f16c36e0e0ae0a7251279/2d53af2d-b3b9-4d07-a3bd-e5c74fa9658f_850.jpg Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Новый закон, который подразумевает передачу денег от конфискации средств и имущества коррупционеров в систему пенсионного обеспечения, вступил в силу.

Согласно документу, новая норма об источниках дохода ПФР начала действовать с 1 января 2019 года.

Ранее News.ru писал, что вся подготовительная работа к индексации пенсий завершена. Об этом было доложено премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Индексация страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составит 7,05% с 1 января 2019 года. Таким образом, средний размер выплат будет увеличен на одну тысячу рублей. В то же время точный размер будущей пенсии у каждого индивидуален из-за того, что рассчитывается от её текущего значения, поясняют в ПФР.