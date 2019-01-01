USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,740.34 $
МОСКВА-5°C11:24
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Деньги коррупционеров передадут в Пенсионный фонд

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Новый закон, который подразумевает передачу денег от конфискации средств и имущества коррупционеров в систему пенсионного обеспечения, вступил в силу.

Согласно документу, новая норма об источниках дохода ПФР начала действовать с 1 января 2019 года.

Ранее News.ru писал, что вся подготовительная работа к индексации пенсий завершена. Об этом было доложено премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Индексация страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составит 7,05% с 1 января 2019 года. Таким образом, средний размер выплат будет увеличен на одну тысячу рублей. В то же время точный размер будущей пенсии у каждого индивидуален из-за того, что рассчитывается от её текущего значения, поясняют в ПФР.


#закон #россия #коррупция #деньги #пфр
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
экономика 01:38, 1 января 2019
Пенсионный возраст для женщин повысили в Казахстане
политика 21:31, 31 декабря 2018
Кабмин утвердил форму отказа от пенсионных преференций
общество 19:26, 31 декабря 2018
Утверждена программа переобучения предпенсионеров
Лента новостей
происшествия 11:23
Обстоятельства пожара в Орске проверяет прокуратура
происшествия 11:12
Отопление и вода появились в повреждённом взрывом доме
экономика 11:00
Ставки акцизов на табак вновь выросли в России
в мире 10:59
Названа дата коронации короля Таиланда Рамы X
происшествия 10:59
Пострадавшим от взрыва газа на Урале помогут с арендой жилья
Другие новости
общество 10:30
Пензенская область увеличила размер пособия на двойняшек
общество 10:23
Москвичам показали более сотни праздничных спектаклей
общество 10:04
Власти оплатят похороны погибших в Магнитогорске
общество 09:48
Газовые сети на Урале проверят после взрыва в Магнитогорске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top