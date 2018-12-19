Топ-5 новостей 19 декабря

https://news.ru/storage/news/70e52e3dc9f110730802cac9df23240d/61eefdbd-bacc-471f-9157-baebbf3ea875_850.jpg Рамиль Ситдиков/РИА Новости

News.ru собрал наиболее важные события, которые вы могли упустить

В ПФР разъяснили порядок расчёта прибавки к пенсии

С 1 января 2019 года будет проиндексирован размер прибавки к пенсии. Пенсионный фонд России разъяснил, как она будет рассчитываться.

Ранее министр труда РФ Максим Топилин обратился к ПФР с просьбой разъяснить гражданам, почему надбавка к пенсии будет для всех разной. В то же время средний размер индексации составит одну тысячу рублей.

В свою очередь в пресс-службе ПФР заявили, что индексация страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составит 7,05% с 1 января 2019 года. Таким образом средний размер выплат будет увеличен на одну тысячу рублей. В то же время точный размер будущей пенсии у каждого индивидуален из-за того, что рассчитывается от её текущего значения, поясняют в ПФР.

Польская PGNiG подписала третий долгосрочный контракт на поставку СПГ из США

Американская Port Arthur LNG и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали долгосрочное соглашение на поставку сжиженного природного газа. Об этом говорится в сообщении польского оператора.

Соглашение предусматривает покупку компанией PGNiG порядка 2 млн тонн СПГ в год в течение 20 лет. Поставки будут реализованы по формуле free-on-board, то есть покупатель будет получать товар непосредственно в порту отгрузки.

Как сообщал News.ru, ранее Польша уже заключила два долгосрочных соглашения на поставку СПГ из США.

Джордж Сорос стал человеком года по версии Financial Times

Британское издание выбрало человеком года американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса. Помимо его достижений, издание отметило и то, какие ценности он представляет.

В редакции FT сочли Сороса знаменосцем либеральной демократии и открытого общества.

«На протяжении более трёх десятилетий Сорос при помощи филантропии борется с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью. Из-за его приверженности к открытости, свободе СМИ и защите прав человека на протяжении долгого времени он привлекает на себя гнев авторитарных режимов и всё больше популистов, которые продолжают укреплять своё положение, особенно в Европе», — отмечают в газете.

В то же время в некоторых странах Сороса обвиняют во вмешательстве во внутренние дела. В частности, в Турции финансиста обвиняли в спонсировании протестов против правительства в 2013 году. В России фонды миллиардера «Открытое общество» и «Открытое общество — фонд содействия» с 2015 года находятся в списках нежелательных организаций.

В РФ ограничили сплошные вырубки лесов

В России будет ограничена сплошная вырубка лесов. Соответствующий закон принят Госдумой РФ.

Подготовка закона была проведена в рамках поручения президента РФ. Документ предусматривает комплексное регулирование правового статуса и режима защитных лесов и особо защитных участков, а также вводит жёсткие ограничения сплошных рубок леса, рассказывает председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По его словам, в Лесной кодекс добавлена статья о проектировании лесничеств, при этом из него исключается понятие «лесопарк». Существующие лесопарки в течение года после вступления закона в силу будут переоформлены в лесничества. По словам Николаева, исходя из правоприменительной практики, сохранение такой структурной единицы как лесопарки нецелесообразно и неэффективно, так как за время использования данного понятия в законодательстве их было создано незначительное количество.

На границе с Грузией планируют развивать курорты

Российские власти планируют развивать два курорта на границе с Грузией. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец в ходе совещания с руководством регионов РФ.

По её словам, в настоящее время значительное число туристов отправляется на отдых в Грузию.

«Это очень большие деньги, они же не просто пересекают границу, они там катаются, едят, живут и так далее», — отметила вице-премьер.

Голодец рассказала, что кабмин планирует развивать два курорта у границы с Грузией, так как и горы и условия — хорошие, и необходимы инвестиции. В то же время она поручила регионам подумать над точками роста турпотока — как внутреннего, так и из-за рубежа.