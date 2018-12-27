Медведеву доложили о готовности к индексации пенсий

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Дмитрий Медведев на встрече с кабмином

Вся подготовительная работа к индексации пенсий завершена. Об этом было доложено премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Премьер-министр провёл встречу с членами кабинета министров, первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым, вице-премьером Татьяной Голиковой, министром труда и соцзащиты Максимом Топилиным и главой ПФР Антоном Дроздовым. Они рассказали главе кабмина о готовности проиндексировать пенсии с 1 января будущего года.

По словам Татьяны Голиковой, в 2019 году увеличение пенсий затронет 30,787 млн неработающих пенсионеров.

Как ранее сообщал News.ru, в ПФР рассказали, что индексация страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составит 7,05% с 1 января 2019 года. Таким образом средний размер выплат будет увеличен на одну тысячу рублей. В то же время точный размер будущей пенсии у каждого индивидуален из-за того, что рассчитывается от её текущего значения, поясняют в ПФР.