Самолёты Министерства обороны и МЧС России 1 августа потушили в Красноярском крае крупный лесной пожар, бушевавший на площади более 20 тысяч гектаров.
Восемь Ил-76 выполнили задачу, совместно с авиацией МЧС нам удалось погасить пожар на территории 23 тысяч гектаров, — сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
По его словам, 2 августа самолёты продолжат работу, они должны совершить 20 вылетов.
Ранее News.ru писал, что обострение ситуации с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке связано с отсутствием достаточных мер по тушению очагов возгораний.
Президент России Владимир Путин рассмотрел доклад главы МЧС Евгения Зиничева по ситуации с лесными пожарами в Сибири и поручил Министерству обороны страны подключиться к борьбе со стихией.