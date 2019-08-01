https://static.news.ru/photo/0c89904a-b472-11e9-b220-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Самолёты Министерства обороны и МЧС России 1 августа потушили в Красноярском крае крупный лесной пожар, бушевавший на площади более 20 тысяч гектаров.

Восемь Ил-76 выполнили задачу, совместно с авиацией МЧС нам удалось погасить пожар на территории 23 тысяч гектаров, — сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

По его словам, 2 августа самолёты продолжат работу, они должны совершить 20 вылетов.

Ранее News.ru писал, что обострение ситуации с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке связано с отсутствием достаточных мер по тушению очагов возгораний.

Президент России Владимир Путин рассмотрел доклад главы МЧС Евгения Зиничева по ситуации с лесными пожарами в Сибири и поручил Министерству обороны страны подключиться к борьбе со стихией.