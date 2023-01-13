Застройщики разрабатывают новые программы для замены околонулевой ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девелоперы вместе с банками работают над созданием новых программ, которые заменят субсидированную ипотеку под 0,01-0,1%, известную как «ипотека от застройщика». Об этом NEWS.ru сообщили в компаниях ФСК и «Брусника». Сейчас Центробанк принимает меры, чтобы отменить околонулевую ипотеку из-за ее рисков. Новые программы тоже будет отличать низкий ежемесячный платеж по кредиту, говорят застройщики.

С учетом динамичного изменения рынка в проработке с банками-партнерами находится достаточно программ, которые позволят нашим клиентам не почувствовать резкого перехода с околонулевых ставок, — сказала коммерческий директор ФСК Ольга Тумайкина, не став раскрывать содержание программ.

В пресс-службе компании «Брусника» также сообщили, что готовят новые ипотечные программы вместе с банками.

Мы разрабатываем инструменты, которые сделают покупку квартиры посильной для клиентов. Фокус — на сумме ежемесячного платежа, который будет по карману покупателю в каждом регионе присутствия компании. А чтобы решить сразу все вопросы недвижимости, в ряде проектов клиенты получат в подарок вспомогательные помещения, — добавили в пресс-службе.

При этом у некоторых компаний, в том числе у ФСК, пока сохраняется околонулевая ипотека для ряда объектов. Однако в основном субсидированная ипотека сейчас предлагается по ставке в 3% годовых, сообщили NEWS.ru в риелторских компаниях «Этажи» и «ИНКОМ-Недвижимость».

Прошлой осенью в Центробанке заявили о желании ограничить выдачу околонулевой «ипотеки от застройщика» в 2023 году. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина называла такие предложения маркетингом, который вводит потребителей в заблуждение. Ведь при ставках в районе 0,1% годовых стоимость самих квартир в таких программах завышена на 20–30% (это комиссия банков за низкий ипотечный процент). Такие кредиты могут нести риски как для банков и их клиентов, так и для всей финансовой системы, заявляли в ЦБ: те, кто берет дешевую ипотеку на много лет, могут ее просто не выплатить, и банкам нечем будет кредитовать бизнес.

С декабря регулятор уже повысил требования к капиталу банков при выдаче ипотеки с первоначальным взносом ниже 10%. Дальше могут принять и другие меры. Отметим, что такая ипотека, несмотря на переоцененность самой квартиры, абсолютно законна и прельщает скромным размером ежемесячного платежа. Например, как ранее писал NEWS.ru, по ипотеке на 30 лет за апартаменты стоимостью 7,3 млн руб. можно было платить всего 16,5 тыс. руб. в месяц. Переплата за весь срок кредита составила бы 88,5 тыс. руб.

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