Спрос на строительство частных домов резко вырос: сколько это стоит Как сэкономить деньги и нервы

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Строительство частного дома стало одним из главных трендов рынка недвижимости последних лет. По данным сервиса «Авито. Услуги», только за минувший год спрос на строительные услуги в России вырос на 55%. О том, во сколько сегодня обойдется постройка собственного дома и как выбрать надежного подрядчика — в материале NEWS.ru.

Как вырос спрос на строительные услуги

По данным сервиса «Авито.Услуги», в этом апреле по сравнению с апрелем прошлого года спрос на строительство домов и дач «под ключ» (от подготовки участка до внутренней отделки) вырос на 117% в Москве и на 25% в Санкт-Петербурге.

Но, несмотря на повышенный интерес россиян к таким услугам, найти подходящего подрядчика под свой бюджет не составит труда: количество предложений по строительству домов за год выросло в России на 47%. Конкретно в Москве — на 48%, а в Санкт-Петербурге — на 32%.

Во сколько обойдется дом мечты

Затраты на стройку зависят от целого ряда составляющих: стоимости стройматериалов, строительных работ на объекте, подведения инженерных коммуникаций, внутренней и внешней отделки, а также площади дома и особенностей его постройки.

По опыту тех, кто организовывал строительство дома сам, строить дом лучше по проекту, попросив проектировщика контролировать строителей на всех этапах работ. В этом случае и проектировщик, и бригада будут чувствовать ответственность за результат, а клиент заранее спланирует все расходы на стройматериалы, избежит лишних трат и строительных ляпов.

По статистике, средняя площадь частных домов, которые сейчас строят в России, составляет около 100-120 квадратных метров. Цены на возведение, соответственно, разнятся в зависимости от масштаба проекта и дизайна постройки, а также от материалов (это может быть газобетонный блок, дерево, камень).

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Так, средние цены на возведение каменных домов в Москве стартуют от 2 млн руб., на деревянные — от 1,2 млн руб. В эту стоимость входит установка фундамента на земельном участке и монтаж самого дома, включая необходимые материалы для монтажа постройки. Но инженерные работы по системам коммуникаций в этот перечень уже не входят. Важно: итоговая цена может быть значительно выше, чем указано в объявлениях.

В Ленинградской области стоимость строительства домов «под ключ» начинается от 800 тыс. руб. К примеру, строительство каркасного дома площадью 100 квадратных метров обойдется минимум в 800 тыс. руб. Дом из газоблоков той же площади будет стоить уже 900 тыс. руб., дом из кирпича — от 1 млн руб. Стоимость возведения дома из полноценного сруба начинается от 1,5-2 млн руб.

С чего начать

В случае, когда для постройки дома покупается участок «в чистом поле», начинать работы необходимо с изысканий. В Москве за последний год спрос на изыскательные услуги (исследование грунта, грунтовых вод, наличия различных коммуникаций как наземных, так и подземных, сейсмология участка и т.п.) вырос на 64%, в Санкт-Петербурге — на 10%. Ценник прямым образом зависит от площади участка.

Второй этап — подготовка индивидуального проекта дома. В апреле спрос на услуги по проектированию в Москве более чем вдвое превысил показатели апреля 2022 года, в Санкт-Петербург спрос вырос на 60%. На стоимость услуг по разработке проекта влияют в том числе пожелания по проекту, его сложность, площадь будущего дома, а также опыт специалиста. В среднем авторский дизайн-проект одного этажа площадью 100 квадратных метров обойдется в 80 тыс. руб.

Еще одна статья расходов — технический надзор. Стоимость услуг специалистов, контролирующих качество выполнения работ на стройке, в среднем варьируется от 5 тыс. до 20 тыс. руб.

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Какой фундамент выбрать

Малоэтажный дом можно построить на разных типах фундамента: столбчатом, ленточном, плитном, свайном. Выбор типа зависит от особенностей участка и проекта дома.

Для легких деревянных или каркасных домов ленточный фундамент 10×10 метров в среднем обойдется в 150 тыс. руб., для домов из бруса, газо- или пенобетона — в 300 тыс. руб., а ленточный фундамент под дом из кирпича той же площади будет стоить уже 500-550 тыс. руб.

Свайный фундамент дешевле, но многое зависит от типа грунта. В целом стоимость для дома 10×10 начинается от 80 тыс. руб..

Из чего строить

После возведения фундамента будущего дома следующим этапом является строительство стен. Ценник зависит от того, из какого материала возводится дом. Это могут быть дерево, кирпич, легкие бетоны. При строительстве дачи с сезонным пребыванием часто используются каркасные конструкции.

Но особой популярностью сегодня пользуются кирпичные дома. Если вы планируете строить дом из кирпича, имейте в виду: сэкономить на строительстве не получится. Тяжелое кирпичное строение требует ленточного или плитного фундамента. Легкий столбчатый фундамент, который часто используют в деревянном строительстве, просто не выдержит тяжелый дом.

Поэтому компромиссными вариантами можно назвать каркасные дома или дома из газобетона.

Долговечность, а также хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства — главные преимущества газобетона. Каменные дома в России считаются самыми надежными и долговечными. Каркасные дома строятся гораздо быстрее и такие дома энергоэффективнее любого каменного дома:затраты на отопление такого дома будут меньше, — рассказывает главный архитектор компании «Домостроительные технологии» Павел Усманов.

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В среднем каркасный дом можно построить «под ключ» за пять месяцев и такие дома считаются более экологичными. Строительство дома из газоблоков занимает в два-три раза больше времени. Здесь требуется более серьезный фундамент, в процессе строительства часто задействуется строительная техника (краны, бетононасосы). И нужно дополнительное время для набора прочности бетона, а также на сушку и усадку до начала этапа отделочных работ.

Какой из двух вариантов бюджетнее, сказать сложно. В каждом конкретном случае нужно сравнивать цены на материалы и рабочую силу, а также потенциальные затраты на эксплуатацию дома, добавляет Павел Усманов. Средняя стоимость строительства двухэтажного дома площадью 150 м² «под ключ» в Московской области среди строительных компаний для каркасного дома составляет 10,9 млн рублей, а для дома из газобетона — 13,3 млн рублей, добавил эксперт.

Как выбрать строительную бригаду

Внимательно изучите отзывы о строителях. На основе оценок клиентов формируется рейтинг того или иного исполнителя услуги. На разных сервисах можно отфильтровать только объявления от исполнителей с высоким рейтингом.

Сравнивайте предложения от разных исполнителей. Выбор большой. По данным «Авито.Услуги», только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области опубликовано почти 15 тыс. объявлений от частных мастеров, бригад и компаний в сфере строительства, а в Москве и Подмосковье — более 40 тыс.

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Обсуждайте детали до начала работ. Обязательно обговорите с исполнителем полный объем работ, виды и количество затрачиваемых материалов, сроки и порядок сдачи-приемки отдельных этапов и финального проекта. При подготовке сметы проекта следует детально прописать все работы, чтобы избежать ситуации, когда стоимость работ резко увеличивается уже в процессе строительства. Если бригада берет на себя покупку стройматериалов, необходимо заложить в смету их объем, количество, технические характеристики и цены. Также отдавайте предпочтение специалистам, которые подтвердили свой профиль.

Материал подготовлен при участии руководителя категории «Ремонт и строительство» сервиса «Авито.Услуги» Светланы Филимоновой.