Российский банк запустил электронные сделки по ипотеке между физлицами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совкомбанк расширил применение дистанционного документооборота на сделки по ипотеке между физическими лицами. Услуга оформления сделки без личного присутствия доступна при покупке жилья на вторичном и первичном рынках.

Теперь для оформления ипотеки на первичном рынке сторонам договора не нужно посещать офис банка. Это важное преимущество в сравнении с другими банковскими сервисами электронных ипотечных сделок с продавцами-физлицами, когда требуется личное присутствие участников.

Электронная сделка позволяет дистанционно и в течение одного дня подписать документы между всеми участниками договора: банком, заемщиком и продавцом. Кроме того, с помощью этого инструмента можно легко отправить документы на регистрацию в Росреестр.

Для проведения удаленной сделки по ипотеке на вторичном рынке потребуется посетить любой офис банка лишь однажды. Это нужно для того, чтобы банк идентифицировал клиентов, при необходимости открыл счет и выпустил усиленную квалифицированную подпись (УКЭП).