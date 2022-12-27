Риелторы назвали цены на заграничную недвижимость для россиян Риелторы: россияне могут купить жилье в Стамбуле по цене от 400 евро за квадратный метр

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Стамбул

Самое доступное жилье, которое сегодня покупают россияне, продается в Казахстане, а самое дорогое — в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом NEWS.ru рассказали в компаниях по продаже зарубежной недвижимости. Так, в Казахстане в ноябре средняя цена «квадрата» вторичного жилья составила 489 704 тенге ($1045, +26,9% за год), а средняя стоимость в новостройке — 435 861 тенге (порядка $930, +17,3%).

В турецком мегаполисе, Стамбуле, средняя цена метра в новых жилых домах в ноябре 2022 года составила около 30 тыс. лир, или €1,5 тыс. Диапазон цен в таком крупном мегаполисе широкий — от €400 до €16 тыс. за м². Под аренду и гражданство чаще выбирают новостройки или проекты реновации в центральных туристических и деловых районах. Например, в районе Бейоглу сейчас ведется реконструкция исторического квартала, где можно приобрести квартиры от €440 тыс. Нового жилья здесь немного, и такие объекты пользуются высоким спросом у арендаторов, — рассказала NEWS.ru коммерческий директор компании по зарубежной недвижимости Tranio Елена Милишенкова.

В турецком регионе Анталия средняя цена метра в новостройках в ноябре выросла до 20 тыс. лир, или €1 тыс., продолжает Милишенкова. Квартиру с одной спальней в строящемся курортном комплексе можно найти по цене от €79 тыс., в сданных комплексах такие квартиры стоят от €100 тыс. При этом в районах, открытых для выдачи ВНЖ, цены растут быстрее. Например, в районе Оба (Алания) застройщики предлагают квартиры в новостройке высокой готовности от €138 тыс. В курортных комплексах обычно есть бассейн, сауна, спортзал, общий кинозал и комнаты отдыха для жильцов.

А в Таиланде средняя цена на строящуюся недвижимость в курортных районах Пхукета составляет сейчас порядка €3 тыс. за м². На этапе строительства арендные кондоминиумы тут можно приобрести по цене от €76 тыс., готовые кондоминиумы — от €120 тыс., а готовые виллы — от €155 тыс. Виллы премиум-класса с двумя бассейнами, спа и сауной, студией йоги, игровой комнатой и кинотеатром стоят от €377 тыс., — рассказывает Милишенкова.

Средний бюджет покупки для этой страны равен $100–150 тыс., подтверждает

генеральный директор компании Nev Real Estate Екатерина Никитина. Это цена апартаментов в кондоминиумах с отельной инфраструктурой.

Она добавляет: в Объединенных Арабских Эмиратах минимальный объем инвестиций, позволяющий получить резидентскую визу (аналог ВНЖ), составляет $205 тыс. Средний бюджет покупателей недвижимости из РФ — $300–600 тыс.

Как ранее писал РБК со ссылкой на данные ФСБ, число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет. Всего за это время число выездов за рубеж составило 9,7 млн, что почти вдвое больше, чем в апреле — июне этого года, и на 1,2 млн больше, чем в июле — сентябре прошлого года.

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