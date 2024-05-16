Риелтор рассказал, какие квартиры невыгодно строить для продажи Риелтор Апрелев: застройщикам невыгодно строить малометражные квартиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Застройщикам невыгодно строить малометражные квартиры, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев. Комментируя новость о запрете строить в Москве «однушки» менее 28 квадратных метров, эксперт отметил, что в большинстве случаев все квартиры проектируются с соблюдением социальных и санитарных норм. По его словам, застройщики могут отдать предпочтение апартаментам.

Нужно не забывать, что те маленькие квартиры, которые уже построены, их никуда не деть, они останутся на рынке. Сейчас самим застройщикам невыгодно строить маленькие квартиры, так как можно построить апартаменты, — пояснил эксперт.

При этом риелтор уточнил, что на апартаменты подобная мера распространяться не будет. Они расцениваются как нежилые помещения, в связи с этим регламентировать их размер не получится. Апрелев заключил, что запрет никак не отразится на рынке недвижимости.

Это касается только квартир, на апартаменты таким образом повлиять невозможно, по сути, апартаменты — это нежилые помещения. На мой взгляд, эта мера не повлияет на рынок. В подавляющем большинстве случаев, квартиры и так больше 28 «квадратов», — заключил риелтор.

В Москомэкспертизе ранее было принято решение отказаться от строительства студий и «микроквартир» на территории Москвы. Жилищный кодекс определяет студии как нежилые помещения, минимальная площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 28 «квадратов», а двухкомнатных — не менее 44 «квадратов». Требования по минимальной площади не распространяются на объекты, строительство которых было одобрено до 7 мая.