Стало известно, какие квартиры перестанут строить в Москве В Москве откажутся от строительства квартир площадью менее 28 «квадратов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве было принято решение отказаться от строительства студий и «микроквартир» площадью менее 28 квадратных метров, пишет РИА Новости со ссылкой на письмо Москомэкспертизы. Жилищный кодекс определяет студии как нежилые помещения, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 28 квадратных метров, а двухкомнатных — не менее 44 квадратных метров.

При проектировании объектов на территории Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается, — говорится в письме.

Однако требования по минимальной площади не распространяются на объекты, строительство которых было одобрено до 7 мая. В случае нарушения новых правил Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения на проекты строительства, а Мосгосстройнадзор будет следить за соблюдением норм по минимальной площади жилых помещений на всех этапах — от получения разрешения на строительство до ввода объектов в эксплуатацию.

Ранее россиянам запретили сдавать в аренду квартиры, где не установлены счетчики, соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. Новые требования распространяются и на долгосрочную аренду, и на посуточную.