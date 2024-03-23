Назван тип квартир, которые нельзя сдавать в аренду по закону Путин подписал запрет на сдачу в аренду квартир без счетчиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам запретили сдавать в аренду квартиры, где не установлены счетчики, соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. Новые требования распространяются и на долгосрочную аренду, и на посуточную. Документ опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с законом, наличие в квартире приборов учета потребления воды, электричества, газа и тепла становится обязательным условием для сдачи помещения в аренду. Кроме того, на собственника жилья возлагается обязанность соблюдения прав и интересов соседей, сказано в документе.

Ранее уже сообщалось, что на территории России поднялись цены на аренду жилья. Средняя ставка выросла на 15–20%, причем сильнее всего дорожают однокомнатные квартиры (21,7%). Аренда двухкомнатных квартир выросла на 19,3%, трехкомнатных — на 15,2%.

Среди 70 крупнейших городов заметнее всего аренда подорожала в Кирове, Якутске, Набережных Челнах, Улан-Удэ, Мурманске, Чебоксарах, Перми, Волжском, Челябинске и Астрахани. Так, стоимость аренды однокомнатной квартиры в этих городах выросла на 30–53%, двухкомнатной — на 25–50%, трехкомнатной — на 14–78%. В Москве однушки подорожали на 19,1%, «двушки» — на 13,2%, а «трешки» — на 9,8%.