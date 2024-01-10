В России взлетели цены на съемное жилье: вырастут ли ставки в 2024-м Гендиректор «Мира квартир» Луценко: в 2024-м аренда жилья подорожает еще на 20%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России заметно подорожало съемное жилье. По данным риелторов, в среднем за год арендные ставки выросли на 15–20%. В некоторых крупных городах этот показатель увеличился в полтора раза. NEWS.ru рассказывает, что будет с ценами на аренду в 2024 году и какое отношения к ней имеет отмена массовой льготной ипотеки.

Как подорожала аренда в 2023 году

По данным портала «Мир квартир», в среднем по России за год ставки на однокомнатные квартиры выросли на 21,7%, двухкомнатные — на 19,3%, трехкомнатные — на 15,2%.

Среди 70 крупнейших городов заметнее всего аренда подорожала в Кирове, Якутске, Набережных Челнах, Улан-Удэ, Мурманске, Чебоксарах, Перми, Волжском, Челябинске и Астрахани. Так, стоимость аренды однокомнатной квартиры в этих городах выросла на 30–53%, двухкомнатной — на 25–50%, трехкомнатной — на 14–78%. В Москве однушки подорожали на 19,1%, двушки — на 13,2%, а трешки — на 9,8%.

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам 2023 года увеличилась на 25,8%, двухкомнатных — на 24%. Такие данные предоставили NEWS.ru в «Циан.Аналитике».

Как сообщили NEWS.ru в риелторской компании «Этажи», цены на аренду однокомнатных квартиры в городах-миллионниках за год (январь 2024 к январю 2023 года) выросли на 20,1%, в среднем до 27 тыс. рублей. Съем двушек тоже подорожал — на 19,3%, до 38 тыс. рублей.

Почему растут цены на аренду

Надо сказать, что эксперты еще летом предсказывали рост арендных ставок, в частности из-за повышения ключевой ставки ЦБ. И прогнозы сбылись.

«В течение 2023 года ставки аренды квартир росли умеренно и равномерно, но в IV квартале они показали двузначный прирост. После того как ипотека стала дорожать, многие люди поняли, что обзавестись собственной квартирой им уже не по карману. И переключились на аренду жилья, что и подняло цены на этом рынке», — комментирует NEWS.ru генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Сколько сейчас стоит снять жилье

В среднем по стране помесячная аренда однокомнатной квартиры обойдется в 21,3 тыс. рублей, двухкомнатной — в 27,3 тыс. рублей, трехкомнатной — в 34 тыс. рублей, следует из данных «Мира квартир».

Дороже всего сегодня снять квартиру в Москве, где однушка стоит 47 тыс. рублей в месяц, двушка — 58,1 тыс., а трешка — 70,6 тыс. На втором месте по дороговизне аренды Якутск (38,3 тыс., 51 тыс. и 61,5 тыс. рублей соответственно), на третьем — Сочи (33,2 тыс., 45,9 тыс. и 58,5 тыс. рублей). Далее следуют Санкт-Петербург, Хабаровск, Подмосковье, Новосибирск, Сургут, Симферополь и Мурманск. Дешевле всего съемное жилье обойдется арендаторам в Брянске (13 тыс., 16 тыс. и 19,1 тыс. рублей), Саранске (13.1 тыс. 19 тыс. и 19,4 тыс. рублей) и Орле (13,1 тыс., 17.7 тыс. и 27,7 тыс. рублей).

По оценкам компании «Этажи», в январе 2024 года в Омске, Челябинске, Самаре и Волгограде средние ставки аренды однокомнатной квартиры составили около 19 тыс. рублей, двухкомнатной — порядка 22 тыс. рублей. В Воронеже, Ростове-на-Дону, Перми, Нижнем Новгороде и Красноярске и Уфе придется выложить от 20 до 25 тыс. за однушку и 23,5–28 тыс. — за двушку. В Москве помесячная аренда однокомнатной квартиры достигла 54,2 тыс. рублей, а двухкомнатной — 75,3 тыс. рублей.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что будет с арендой в 2024 году

В 2024 году аренда продолжит дорожать, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Во-первых, из-за ужесточения условий по льготной ипотеке. Во-вторых, из-за раскручивающейся инфляции и повышения тарифов ЖКХ, говорит Павел Луценко.

«Спрос на аренду будет расти, а предложение квартир из-за этого — падать. Уже в прошлом году сокращение предложения в некоторых городах доходило до 70%. Если примут закон против краткосрочной аренды, все эти квартиры выйдут на рынок обычной, долгосрочной аренды и положение станет более сбалансированным», — рассуждает эксперт. Впрочем, рост цен все равно не остановится и в 2024 году ставки аренды вырастут еще как минимум на 20%, прогнозирует Луценко. Тем более 1 июля должна быть отменена обычная льготная ипотека. Впрочем, ее могут трансформировать в адресную региональную ипотеку, а популярную семейную ипотеку и вовсе хотят продлить.

Сейчас есть все рыночные предпосылки для дальнейшего роста средних ставок аренды, добавляет исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова. Но есть один нюанс — ожидания потенциальных арендаторов. Часть из них просто не готовы платить за съемное жилье еще больше. С другой стороны, расходы арендаторов тоже растут, в том числе по оплате ЖКХ. Поэтому как минимум ставки аренды за год вырастут до уровеня инфляции, полагает Бочарникова.

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, рынок долгосрочной аренды подвержен сезонности. Ставки всегда растут в июле — сентябре (перед началом учебного года и делового сезона) и чуть менее выраженно — в феврале-марте (когда увеличивается спрос со стороны тех, кто не договорился с арендодателем об условиях «в новом году»). «Эти циклы мы увидим и в этом году», — отмечает он.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как аренда зависит от льготной ипотеки

Доступность ипотеки на готовое жилье и ставки аренды связаны между собой. Чем доступнее ипотека, тем сложнее арендному жилью с ней конкурировать, объясняет Бочарникова. К тому же при относительно дешевой ипотеке растет предложение на арендном рынке. Ведь часть покупателей приобретает жилье для сдачи в аренду или «на вырост» для детей и тоже временно сдает его.

По словам эксперта, это приводит к высокой конкуренции за арендатора, что, в свою очередь, сдерживает арендные ставки. «Сейчас, когда доступность ипотеки снижается, приобрести свое жилье становится сложнее. Следовательно, больше граждан будут снимать временное», — рассуждает она.

Есть и обратная сторона медали. Бочарникова напоминает, как во второй половине 2020 года рынок аренды столкнулся с острым дефицитом предложения. Многие воспользовались льготными ипотечными программами, приобрели новостройки на старте строительства, продав имеющееся у них жилье, и были вынуждены снимать временное на период до сдачи дома.

Вот почему отмена льготной ипотеки может обострить ситуацию с дефицитом предложения на рынке аренды жилья. Если доступность ипотеки еще больше снизится, многие просто переориентируется на аренду, поясняет Бочарникова.

Читайте также:

Экономист выяснила, за что московские квартиросъемщики готовы переплачивать

Аренда квартир резко подорожала в Москве

Юрист оценил идею ужесточить правила посуточной аренды квартир

Ипотека и аренда дорожают. Что теперь выгоднее — снять или купить?