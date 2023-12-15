ЦБ повысил ключевую ставку до 16%: как это повлияет на курс рубля и кредиты Экономист Сироткин: кредиты подорожают пропорционально росту ключевой ставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России повысил ключевую ставку пятый раз подряд. Она увеличилась с 15 до 16% годовых. Регулятор объяснил свое решение «высоким инфляционным давлением». Впрочем, сюрпризом это ни для кого не стало. NEWS.ru рассказывает, как повышение ставки отразится на курсе рубля, доходности вкладов и стоимости кредитов.

Насколько ЦБ поднял ключевую ставку

В пятницу, 15 декабря, состоялось заключительное в этом году, восьмое заседание Банка России по ключевой ставке. Совет директоров ЦБ принял решение повысить ставку на один процентный пункт — с 15 до 16%. Это решение совпало с ожиданиями рынка и прогнозами аналитиков.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в сообщении ЦБ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ЦБ ранее повышал ставку

На предыдущем заседании 27 октября ЦБ поднял ставку сразу на два процентных пункта — с 13 до 15%. Это стало четвертым подряд повышением ставки регулятором за последние три месяца.

21 июля ставка увеличилась с 7,5 до 8,5%, а 15 августа в ответ на ослабление рубля ЦБ внепланово повысил ее сразу с 8,5 до 12%. И уже на заседании 15 сентября поднял ключевую ставку на один процентный пункт, доведя ее таким образом до 13%.

Почему ключевая ставка снова выросла

Регулятор объяснил свое решение высоким инфляционным давлением. В октябре — ноябре рост цен с поправкой на сезонность составил 10% в пересчете на год.

На прошлом заседании глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила, что ключевая ставка может быть повышена еще раз и «ощутимыми шагами», если принятое в октябре решение ЦБ не замедлит инфляцию.

«На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий», — пояснила тогда она.

На что влияет ключевая ставка

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает у них деньги на хранение. Простыми словами, это стоимость денег в экономике. Повышая ключевую ставку, ЦБ делает так, что стоимость денег растет, поэтому банки вслед повышают ставки по вкладам и кредитам. Чем выше ставка, тем дороже кредиты для людей и компаний и тем выгоднее депозиты.

С помощью ключевой ставки регулятор пытается влиять на инфляцию. Если кредиты в рублях станут менее доступными, значит, и сами рубли тоже станут более дефицитными. Их у населения станет меньше, что будет тормозить рост цен.

Аналогичным образом ключевая ставка может влиять на курс рубля. Если она растет, то дорожают кредиты в рублях, соответственно, рублей на валютном рынке (где также торгуются доллары и евро) становится меньше и ценить российскую валюту начинают больше: крупные корпорации и инвесторы готовы купить их за доллары и евро по более высокому курсу. И наоборот, когда ключевая ставка снижается, кредиты дешевеют, рублей на рынке становится больше и курс нацвалюты падает.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что будет с рублем после решения ЦБ

Финансовый эксперт и инвестор Ксения Аверс предположила, что ставку поднимают в первую очередь для того, чтобы удержать курс рубля до выборов. «И до марта 2024 года курс доллара будет держаться в районе 90 рублей, выше ему подняться не дадут. Но после выборов рубль отпустят обратно», — считает собеседница NEWS.ru.

Ситуация с рублем не так однозначна, как может показаться на первый взгляд, отметил в беседе с NEWS.ru старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин. «С одной стороны, регулятор, повышая ставку, рассчитывает, что рубль будет укрепляться. Но, как показывает практика, рост ставки не всегда приводит к повышению курса нацвалюты. С другой стороны, впереди выборы, и людям нужна стабильность. Поэтому можно ожидать либо укрепления рубля, либо сохранения прежнего курса», — пояснил эксперт.

Как это повлияет на кредиты и вклады

Что касается ставок по вкладам и кредитам, то они последуют за ставкой ЦБ. По словам Андрея Сироткина, повышение ключевой ставки всегда приводит к повышению стоимости заемных ресурсов. Соответственно, это влияет на ставки по вкладам и накопительным счетам. «В данном случае вкладчики выиграют. Кредиты же станут для россиян и бизнеса дороже пропорционально росту ставки (то есть ставки по ним тоже поднимутся на один процентный пункт. — NEWS.ru.)», — пояснил эксперт NEWS.ru.

Для российских граждан это прекрасная возможность заработать на краткосрочных вкладах, соглашается Ксения Аверс. «А вот с кредитами все будет не очень хорошо, за одним исключением: льготную ипотеку граждане продолжат брать, пока ее не отменят (должны отменить с 1 июля 2024 года. — NEWS.ru.). Хотя ипотечный взнос могут поднять до 30%», — добавляет эксперт.

Когда снова начнут снижать ставку

Когда ЦБ увидит, что инфляция устойчиво снижается, то сможет перейти к постепенному снижению ключевой ставки, говорила ранее Эльвира Набиуллина. «Если ситуация будет развиваться по нашему базовому прогнозу, то ключевая ставка опустится ниже 10% в 2025 году, а в 2026 году она стабилизируется на тех уровнях, которые мы оцениваем как нейтральные. Наша оценка сейчас — это 6–7%», — отмечала она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Эльвира Набиуллина

В альтернативных сценариях ЦБ (сценарий «Усиление фрагментации» и сценарий «Рисковый») инфляция вернется к 4% не в следующем году, а только в 2025-м. В этом случае потребуется проведение более жесткой денежно-кредитной политики (то есть высоких ставок), предупреждала Набиуллина.

По мнению экспертов, о снижении ключевой ставки можно будет говорить не раньше чем в третьем-четвертом квартале 2024 года. Однако некоторые экономисты допускают, что в начале года мы можем снова увидеть ее рост.

Что будет с курсом рубля и ценами

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с NEWS.ru указывает, что до конца года доллар будет колебаться в коридоре 87–102,5 рубля, а следующий год встретит на отметке ниже 100 рублей. При этом, если российская экономика продолжит расти, а экспортеры страны — полноценно получать свою выручку, в ближайшие два месяца доллар может опуститься до 85 рублей, говорит эксперт.

Аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов отмечает, что курс рубля традиционно реагирует на повышение ключевой ставки укреплением (хотя экономисты обычно спорят по поводу эффективности такого инструмента). Он ждет следующие курсы: 89 рублей за доллар, 95–96 рублей за евро и около 12,5 рубля за юань.

Аналитик проекта «БКС Форекс» Анатолий Трифонов прогнозирует укрепление российской валюты в 2024 году, но значительно более плавными темпами. По его мнению, по итогам года курс доллара составит 88 рублей. «К юаню укрепление будет несколько сильнее: мы ожидаем ослабления юаня к доллару», — заключил эксперт.

Трифонов также считает, что резкого снижения цен и даже замедления их роста в ответ на решение ЦБ ждать не стоит. Ведь такой реакции цен не было и на прошлые заседания. В результате по итогу этого года только официальная инфляция вырастет до 7,6% годовых, а по итогам следующего — до 5%, полагают в «БКС». Граждане обычно оценивают уровень инфляции в 1,5–3 раза выше официального.

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