Когда вернутся дешевые кредиты и ипотека? Отвечают ЦБ и эксперты Эксперт Рогачевский: кредитные ставки вернутся к прежним уровням в 2025 году

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Центробанк обещает снизить ключевую ставку, когда инфляция вернется к целевым 4%. Сейчас ставка составляет не рекордные, но ощутимые для экономики 15% годовых, и это больно бьет по отечественному бизнесу и самим россиянам, которые не могут взять кредиты и ипотеку. Когда темпы роста цен начнут снижаться и займы вновь подешевеют — в материале NEWS.ru.

Почему многое зависит от ключевой ставки

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк выдает кредиты обычным банкам и под который они могут положить в него на депозиты уже свои деньги. С помощью нее ЦБ пытается влиять на инфляцию.

Когда регулятор поднимает ставку, кредиты для людей и бизнеса тоже становятся более дорогими. Если кредиты в рублях становятся менее доступными, значит, и сами рубли тоже становятся более дефицитными. Их у населения станет меньше, что будет тормозить рост цен.

Тем же образом ставка влияет и на курс рубля. Из-за удорожания кредитов в российской валюте рублей на валютном рынке (где также торгуются доллары и евро) становится меньше — и ценить российскую валюту начинают больше. В итоге курсы иностранных валют на российской бирже могут ослабнуть, а рубль, наоборот, вырасти.

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Что сейчас говорят в ЦБ об инфляции и ставке

Когда ЦБ увидит, что инфляция устойчиво снижается, то сможет перейти к (внимание!) постепенному снижению ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в четверг в Госдуме.

«Если ситуация будет развиваться по нашему базовому прогнозу, то ключевая ставка опустится ниже 10% в 2025 году, а в 2026 году она стабилизируется на тех уровнях, которые мы оцениваем как нейтральные. Наша оценка сейчас — это 6–7%», — уточнила она.

В альтернативных сценариях ЦБ (сценарий «Усиление фрагментации» и сценарий «Рисковый») инфляция вернется к 4% не в следующем году, а только в 2025 году. В этом случае потребуется проведение более жесткой денежно-кредитной политики, отметила Набиуллина. К слову, в ЦБ и сейчас не исключают еще одного повышения ставки.

Отвечая на критику в адрес ЦБ в связи с повышением ключевой ставки до 15%, Набиуллина напомнила, что годовая инфляция в стране растет с июня и сейчас составляет больше 7%. И этот рост нельзя назвать «безобидным». Вот почему регулятор был вынужден пойти на непопулярные меры, тем самым предотвратив потери для граждан, бизнеса и государства от растущего инфляционного давления, пояснила она.

Когда инфляция пойдет на спад

Ранее глава Центробанка заявила, что пик инфляционного давления был пройден в третьем квартале 2023 года. Годовая инфляция начнет снижаться весной будущего года, но к целевым 4%, по прогнозу Набиуллиной, она приблизится лишь к концу 2024 года. Интересно, что еще в октябре зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил, что в России годовая инфляция будет на пике весной-летом 2024 года.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Когда регулятор начнет снижать ставку

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с NEWS.ru допустила, что в случае снижения инфляции ЦБ может зафиксировать ставку на уровне 15% годовых и не повышать ее в первом квартале 2024 года, а к снижению перейти летом будущего года.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, вероятность того, что инфляция в 2024 году вернется к 4%, составляет менее 50%. «Если годовая инфляция закрепится ниже 6%, вероятно, ключевую ставку удастся постепенно снизить до 10–12%», — предположил собеседник NEWS.ru.

Главные риски — это цены на нефть. Их снижение приведет к сокращению экспортной выручки, давлению на курс рубля и увеличению дефицита бюджета. Все это — проинфляционные факторы, при которых темпы роста потребительских цен снова начнут ускоряться, опасается Бабин.

По словам старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Антона Рогачевского, все будет зависеть от политики ЦБ и движения экономики в целом.

«При удачном стечении обстоятельств снижения ключевой ставки стоит ожидать не раньше чем в третьем-четвертом квартале 2024 года. Больше чем уверен, что в начале 2024 года мы сможем увидеть ее рост», — отметил собеседник NEWS.ru.

Когда вернутся дешевые кредиты и ипотека

Рост кредитного сектора мы увидим не раньше сентября 2024-го, считает Рогачевский. И не стоит ожидать резкого возвращения на уровень ставок начала 2023 года, подчеркнул эксперт. «Это будет долгий и постепенный процесс. Возможно, что таких показателей (ставок, как в 2023-м. — NEWS.ru) мы достигнем только в 2025 году», — сказал он.

Аналогичного мнения придерживается Дмитрий Бабин. «Вряд ли в следующем году доступность кредитования для граждан, в том числе ипотечного, вернется к состоянию предыдущих нескольких лет. Более вероятно, что это произойдет в лучшем случае в 2025 году», —- отметил аналитик.

В худшем случае в 2025 году ставки по кредитам только начнут снижаться, добавил Рогачевский. Впрочем, российская экономика сталкивалась с подобным в 2014 и 2022 годах, хотя в последнем случае эти явления носили краткосрочный характер, граждан и бизнес поддерживали на плаву программы господдержки, заметил эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с курсом рубля

По словам Мери Валишвили, жесткой зависимости курса рубля от ключевой ставки нет. «На укрепление российской валюты в последние пару недель повлияло не только решение ЦБ [поднять ставку до 15%], но и указ президента, обязывающий экспортеров продавать валютную выручку», — объясняет она.

Дмитрий Бабин указывает, что снижение ключевой ставки (и кредитных ставок в экономике) обычно выступает одним из фундаментальных факторов давления на курс любой валюты. Однако к этому центробанки прибегают чаще всего лишь в том случае, когда другие факторы (инфляция, динамика госбюджета и платежного баланса) оказывают «более серьезную поддержку нацвалюте».

«Поэтому вряд ли снижение ставки, вызванное улучшением внешних и внутренних финансово-экономических условий, приведет к ослаблению рубля», — предположил эксперт.

Скорее оно будет сдерживать его укрепление, вызванное другими позитивными факторами, резюмировал он. Ведь чем слабее рубль, тем больше рублевых доходов в бюджет поступает от продажи российских ресурсов за дорогие доллары, евро и юани.

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