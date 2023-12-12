ЦБ скоро объявит ключевую ставку: что будет с кредитами, снизятся ли цены Финаналитик Трифонов: повышение ключевой ставки Центробанка не замедлит рост цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

15 декабря состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. Аналитики в целом сходятся в том, что с 15% она вырастет до 16%. Тем самым ЦБ планирует сделать рубль дороже и притормозить рост цен. Но удастся ли это сделать и как из-за роста ключевой вырастут ставки по вкладам, кредитам и ипотеке, расскажет NEWS.ru.

Что такое ключевая ставка

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк (или Банк России) выдает кредиты обычным банкам и под который они могут положить в него на депозиты уже свои деньги. С помощью ключевой ставки Банк России пытается влиять на инфляцию. Если он поднимет ключевую ставку, кредиты для людей и компаний тоже станут более дорогими. Если кредиты в рублях станут менее доступными, значит, и сами рубли тоже станут более дефицитными. Их у населения станет меньше, что будет тормозить рост цен.

Тем же образом Банк России старается укрепить и рубль. Из-за удорожания кредитов в российской валюте последних на валютном рынке, где также торгуются доллары и евро, становится меньше и ценить российскую валюту начинают больше. Поэтому, когда рублей становится меньше, но они становятся очень востребованными, большие корпорации и инвесторы готовы купить их за доллары и евро по более высокому курсу. В итоге курсы иностранных валют на российской бирже могут ослабнуть, а рубль — наоборот, вырасти.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Центробанк уже повышал ставку

21 июля ставка увеличилась с 7,5% до 8,5%, а 15 августа в ответ на ослабление рубля ЦБ внепланово повысил ее сразу с 8,5% до 12%. И уже на заседании 15 сентября поднял ключевую ставку на один процентный пункт, доведя ее таким образом до 13%.

27 октября совет директоров Банка России в очередной раз поднял ключевую ставку, причем сразу на два процентных пункта — с 13% до 15%. Это стало уже четвертым подряд повышением ставки регулятором за последние три месяца.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила тогда столь резкий подъем ключевой ставки тем, что цены на товары и услуги в России растут слишком высокими темпами. «Сентябрьское ускорение инфляции заметно превысило наши оценки. Высокое ценовое давление сохраняется и в октябре», — говорила она, добавляя, что сейчас показатели инфляции как минимум вдвое превышают целевые (ЦБ стремится удержать годичный рост цен в рамках 4%).

Как поднимут ставку ЦБ 15 декабря

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман отмечает, что, по консенсусному прогнозу экспертов, Банк России, скорее всего, увеличит ключевую ставку до 16%.

Аналитик проекта «БКС Форекс» Анатолий Трифонов в беседе с NEWS.ru также прогнозирует повышение ключевой ставки до 16% в пятницу. Главные причины — инфляция, которая по итогу года может вырасти до 7,6%, и рост ВВП страны выше ожиданий, говорит аналитик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов тоже считает наиболее вероятным повышение ставки на один процентный пункт, до 16% годовых. «Это обусловлено рядом факторов: высокой инфляцией, которая превышает прогнозы ЦБ, сохраняющимся инфляционным давлением, несмотря на предыдущие повышения ставки, а также предстоящим увеличением госрасходов в 2024 году», — говорит он.

Аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов полагает, что сейчас в ЦБ обсуждают рост ставки до 15,5–17%. «Так как ставка уже довольно высока, полагаю, консенсус сойдется на 16% годовых», — полагает эксперт.

Как это повлияет на ставки по вкладам, кредитам и ипотеке

Трифонов отмечает: повышение ключевой ставки, как и в прошлые разы, приведет к росту доходности вкладов и удорожанию кредитов. «ЦБ повышает ставку с целью снижения общего спроса (а чем меньше спрос на товары и услуги, тем ниже инфляция. — NEWS.ru.) через большую норму сбережений (более выгодные депозиты) и меньшую возможность финансировать потребление за счет кредитов (более дорогие займы)», — поясняет Трифонов.

Отвечая на вопрос о том, как изменятся ставки по банковским продуктам после роста ключевой, Раманинов пояснил: каждый банк будет принимать решения самостоятельно, исходя из собственной финансовой модели. Но рост ставок по продуктам банков точно будет не меньше, чем рост ключевой ставки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Похожего мнения придерживается и Шнейдерман: «Если ключевая вырастет на один процентный пункт, то есть с 15% до 16%, то и ставки по ипотеке, кредитам и вкладам вырастут на один процентный пункт. Если меньше — к примеру, на половину процентного пункта, — то и ставки по кредитам, ипотекам и вкладам вырастут на такую же величину». Таким образом, кредиты и ипотеки станут еще менее доступными для населения. И, возможно, ситуация изменится только во второй половине следующего года.

Антонов отмечает, что в целом ставки по кредитам тесно привязаны к ключевой и обычно повторяют ее динамику. Он допускает, что повышение ставок по потребкредитам и ипотеке составит 0,5 процентного пункта. Ставки же по вкладам могут вырасти на 0,5–1 процентный пункт, предполагает эксперт: «Это принесет дополнительный доход вкладчикам и стимулирует граждан активнее размещать сбережения в банках».

Что будет с курсом рубля и ценами

Антонов полагает, что до конца года доллар будет колебаться в коридоре 87–102,5 рубля, а следующий год встретит на отметке ниже 100 рублей. При этом, если российская экономика продолжит расти, а экспортеры страны — полноценно получать свою выручку, в ближайшие два месяца доллар может опуститься до 85 рублей, говорит эксперт.

Раманинов отмечает, что курс рубля традиционно реагирует на повышение ключевой ставки укреплением (хотя экономисты обычно спорят по поводу эффективности такого инструмента). «Сегодня доллар торгуется на уровне 90,45 рубля, евро — 97,59 рубля и юань — 12,61. Если повышение ставки ЦБ произойдет, я полагаю, мы увидим иностранные валюты в следующем коридоре: порядка 89 рублей за доллар, 95-96 рублей за евро и около 12,5 рубля за юань», — сказал Раманинов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трифонов указывает, что, по базовом прогнозу «БКС Форекс», рубль продолжит укрепление в 2024 году, но значительно более плавными темпами, и укрепится до уровня 88 рублей за доллар по итогам года. «К юаню укрепление будет несколько сильнее — мы ожидаем ослабления юаня к доллару», — заключил эксперт.

Трифонов также считает, что резкого снижения цен и даже замедления их роста в ответ на будущее решение ЦБ ждать не стоит. Ведь такой реакции цен не было и на прошлые заседания. В результате по итогу этого года только официальная инфляция вырастет до 7,6% годовых, а по итогам следующего — до 5%, полагают в «БКС».

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