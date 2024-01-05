Экономист выяснила, за что московские квартиросъемщики готовы переплачивать Экономист Проданова: в Москве спрос на аренду студии выше, чем на «трешку»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве спрос на аренду квартиры-студии выше, чем на трехкомнатную квартиру, заявила экономист РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Эксперт провела расчет, подобрав два альтернативных варианта аренды жилья в пределах единой ценовой категории и одной станции метро. Проданова пришла к выводу, что квартиросъемщики в Москве в меньшей степени ориентированы на показатель квадратных метров жилья.

Были подобраны два альтернативных варианта в пределах единой ценовой категории и одной станции метро: студия 26 квадратных метров стоимостью 12 млн рублей и трехкомнатная квартира, площадь которой составляет 53,6 «квадрата» в старом жилом фонде на втором этаже девятиэтажного дома, которая стоит чуть дешевле. Арендная плата за студию небольшого метража практически равна, а иногда и превышает стоимость найма трехкомнатной квартиры, площадь которой практически вдвое превышает площадь студии, — констатировала экономист.

По ее словам, если жилье покупается исключительно для последующей сдачи и с использованием ипотечного кредитования, лучше выбирать небольшую новую студию в престижном районе Москвы. До лета 2024 года сохраняются условия льготного кредитования, позволяющие получить жилищный кредит по ставке 8% годовых. Платеж будет меньше при прочих равных, добавила она.

Ранее сообщалось, что с января по май 2023 года доля квартир-студий в общем объеме продаж жилья в Санкт-Петербурге упала с 49% до 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Петербуржцы стали чаще покупать однокомнатные квартиры — их доля увеличилась на 8%. Это связано с тем, что такие квартиры более выгодны для долгосрочных инвестиций, потому что обладают большей ликвидностью на рынке.