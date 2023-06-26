Эксперт по недвижимости объяснила падение популярности студий в Петербурге Эксперт по недвижимости Эбель: квартиры-студии в Петербурге сложно сдать и перепродать

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С января по май 2023 года доля квартир-студий в общем объеме продаж жилья в Санкт-Петербурге упала с 49% до 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, при этом однокомнатные квартиры петербуржцы стали покупать чаще на 8%, рассказала в беседе со СМИ гендиректор одного из агентств недвижимости Ольга Эбель. Эксперт объяснила эту тенденцию тем, что однокомнатные квартиры более выгодны для долгосрочных инвестиций, потому что обладают большей ликвидностью на рынке.

Однокомнатные квартиры стали более привлекательными для покупателей, так как они предлагают больше возможностей для сдачи в аренду и перепродажи. При этом разница в стоимости между студиями и однокомнатными квартирами сократилась до минимума или даже исчезла, делая «однушки» более доходными, — подтверждает Эбель.

Кроме того, по словам гендиректора агентства по продаже недвижимости Марии Тарасовой, квадратный метр в петербургской однокомнатной квартире стоит 223 300 рублей, а в студии — 222 720. В результате многие предпочитают вложиться в более просторное и комфортное жилье, не сильно переплачивая.

Ранее эксперт по недвижимости Юлия Порфенкова посоветовала перед тем, как подписывать договор об аренде жилья, изучить рынок и другие предложения в данном районе. Это поможет поторговаться и сбить цену.