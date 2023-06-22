Эксперт по недвижимости раскрыла способы сбить цену на аренду жилья Эксперт по недвижимости Порфенкова посоветовала изучить рынок перед съемом квартиры

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Чтобы поторговаться и сбить цену на аренду жилья, перед тем как подписывать договор, следует изучить рынок и другие предложения в данном районе, рассказала эксперт по недвижимости Юлия Порфенкова. Она рассказала РИАМО, что у арендодателя цена может оказаться завышенной. Тогда следует показать ему другие аналоги, близкие по состоянию, которые есть на рынке в данный момент. Это повышает вероятность скорректировать стоимость проживания.

Проанализируйте рынок предложения арендного жилья в данном районе. Если цена у собственника завышена по сравнению с другими квартирами в той же локации, близкими по параметрам, состоянию, набору мебели и техники, то можно смело торговаться, — пояснила Порфенкова.

По словам эксперта, снизить арендную ставку можно, увеличив желаемый срок съема. Большинство собственников чаще всего заинтересованы в том, чтобы жильцы как можно дольше снимали квартиру у них — это гарантирует стабильный доход. Кроме того, сбить цену можно, предложив оплату на несколько месяцев вперед. Так, в Москве большинство собственников легко идут на такие условия.

Порфенкова также предлагает внимательно осмотреть квартиру. Недостатки по ремонту или по технике могут быть использованы как причина снижения цены.

Министерство строительства России ранее предложило запустить программу компенсации 50% за съемное жилье россиянам до 35 лет. Условие для субсидирования — накопление первого взноса по ипотеке для приобретения жилья в новостройках.