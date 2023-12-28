Стало известно, в каких регионах могут оставить льготную ипотеку Вице-премьер Хуснуллин: льготную ипотеку продлят в регионах с небольшим спросом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программу льготной ипотеки в России планируется продлить в отдельных регионах, где наблюдается невысокий спрос, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Как сообщает РИА Новости, семейная ипотека может сохранить свою актуальность по всей стране.

Мы уже точно видим, что семейную ипотеку будем предлагать продлевать. По льготной, скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос, — заявил он в ходе совещания с регионами.

Хуснуллин отметил, что льготная ипотека выполнила возложенные на нее функции. В то же время вице-премьер выразил надежду, что такие программы ипотечной поддержки, как дальневосточная, сельская, ИТ-ипотека и ипотека для новых российских регионов, и далее сохранят свою актуальность.

Хуснуллин также рассказал о возможном снижении объемов выдачи ипотеки в 2024 году. Он назвал 2023 год рекордным — в общей сложности было выдано 2 млн кредитов на общую сумму 7,8 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что в России могут отменить программу льготной ипотеки в следующем году. Депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что данное решение может быть принято летом. Он добавил, что досрочное закрытие программы не предусматривается.