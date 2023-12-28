В России допустили снижение объемов выдачи ипотеки в 2024 году Вице-премьер Хуснуллин: объемы выдачи ипотеки в России снизятся в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут снизиться объемы выдачи ипотеки после рекордного 2023 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Как сообщает ТАСС, в правительстве примут меры поддержки ипотечного рынка.

В следующем году будет немножко поменьше ипотеки, но мы все равно выработаем подходы, которые нам позволят поддерживать рынок ипотеки, — заявил он.

В ходе заседания правительственной комиссии по региональному развитию Хуснуллин добавил: несмотря на экономические сложности в 2023 году, прирост ипотечного портфеля составит более 4 трлн рублей. Данный показатель в два раза превышает результаты 2022 года. В общей сложности выдано 2 млн кредитов на общую сумму 7,8 трлн рублей.

Ранее россиянам рассказали, какой минимальный доход понадобится для того, чтобы взять ипотеку в Москве. По словам члена Российской гильдии риелторов Константина Барсукова, заработок должен составлять не менее 30 тысяч рублей. Эксперт добавил, что при кредите на сумму 1 млн рублей сроком на 30 лет ежемесячный платеж составит около 15 тысяч рублей.

Также сообщалось, что в России могут отменить программу льготной ипотеки в 2024 году. По словам депутата Госдумы Анатолия Аксакова, досрочное закрытие не предусматривается, поэтому соответствующее решение может быть принято летом.