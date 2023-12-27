В Госдуме допустили отмену льготной ипотеки в 2024 году Депутат Аксаков назвал высокой вероятность отмены льготной ипотеки в 2024 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вероятность того, что в России в 2024 году отменят программу льготной ипотеки, очень высокая, заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и финансовому рынку Анатолий Аксаков. В беседе с «Парламентской газетой» депутат подчеркнул, что досрочно закрывать программу навряд ли будут, поэтому соответствующее решение может быть принято летом.

На мой взгляд, досрочно программу никто закрывать не будет, все-таки, раз уж решили ее до лета следующего года продлить, надо это решение выполнить. Но вероятность, что после этого ее закроют, — 99%, — пояснил Аксаков.

Парламентарий отметил, что произошел серьезный разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье. Он составляет около 40%. По словам Аксакова, из-за этого люди, которые брали льготную ипотеку, рассчитанную на новостройки, теряли намного больше из-за повышенной стоимости самих квартир. Парламентарий добавил, что в любом случае в регионах, куда необходимо привлекать новых жителей, останутся региональные программы.

Кабинет министров РФ ранее изменил ряд параметров льготных ипотечных программ, в частности увеличив до 30% первоначальный взнос по ипотечным кредитам, выдаваемым по ставке в 8%. При этом максимальный размер таких кредитов ограничен 6 млн рублей во всех регионах.