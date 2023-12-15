В России вырос первый взнос по льготной ипотеке Правительство повысило до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабинет министров РФ изменил ряд параметров льготных ипотечных программ, в частности увеличив до 30% первоначальный взнос по ипотечным кредитам, выдаваемым по ставке в 8%, говорится в материалах на сайте Министерства финансов РФ. При этом максимальный размер таких кредитов ограничен 6 млн рублей во всех регионах.

Новым постановлением до 30% повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. <...> Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет 6 млн рублей, — отмечается в материалах министерства.

Также правительство увеличило с 6 до 9 млн рублей предельный размер кредита, который выдается по дальневосточной и арктической ипотеке. Она предполагает, что кредит выдается под 2% годовых молодым семьям, которые решили купить жилье или построить дом на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин предложил увеличить подъемные для врачей по программе «Земский доктор» до двух миллионов рублей. По его словам, подъемные для фельдшеров также должны быть увеличены по примеру программ, действующих на Дальнем Востоке. Помимо программы «Земский доктор», Путин также уделил внимание и льготной ипотеке в новых регионах России. По его словам, ее нужно распространить не только на первичное, но и на вторичное жилье, расположенное на данных территориях.