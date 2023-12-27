Россиянам раскрыли, какой минимальный доход нужен для ипотеки в Москве Риелтор Барсуков назвал 30 тысяч рублей минимальным доходом для ипотеки в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для того чтобы взять ипотеку в Москве, минимальный доход должен составлять не менее 30 тысяч рублей, рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что при ипотечном кредите на сумму 1 млн рублей на 30 лет предстоит отдавать по 14–15 тысяч рублей в месяц.

По сегодняшним ставкам, если мы берем ипотечный кредит на один миллион на 30 лет, придется выплачивать где-то в районе 14,5–15 тысяч рублей ежемесячно. При этом зарплату нужно умножать минимум на два. То есть у человека минимальный доход должен быть 30 тысяч рублей, — заявил риелтор.

Он посоветовал здраво оценивать свои возможности при желании взять ипотеку. Риелтор отметил, что некоторые люди, проработав один месяц на хорошо оплачиваемой работе, уже готовы взять кредит. При этом большинство из них в такой ситуации не учитывают, что они могут остаться без этого дохода.

Барсуков порекомендовал также изучить предложения различных банков. Некоторые финансовые организации предлагают ставку меньше, чем известные банки. Кроме того, важно следить за возможностями рефинансирования.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков ранее допустил, что в 2024 году в России могут отменить программу льготной ипотеки. Парламентарий подчеркнул, что досрочно закрывать программу вряд ли будут, поэтому соответствующее решение может быть принято летом.