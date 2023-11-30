Отменят или сохранят: что будет с льготной ипотекой в 2024 году Глава «ЦИАН.Аналитики» Попов: траншей на льготную ипотеку хватает ненадолго

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Минфин, который все последние месяцы призывает отменить льготную ипотеку, в итоге готовит постановление о выделении банкам новых денег на ее выдачу, пишут «Известия». Означает ли это, что льготная ипотека сохранится в России до ее официальной отмены в июле 2024 года? Или дешевые жилищные кредиты могут исчезнуть раньше? Разбирался NEWS.ru.

Что такое льготная ипотека

По этой программе любой совершеннолетний гражданин может взять кредит под 8% годовых на покупку квартиры от застройщика в готовом или строящемся доме, а также на приобретение у него частного дома или строительство частного дома (как своими силами, так и с помощью подрядчика) на имеющемся или приобретаемом в ипотеку земельном участке. Максимально возможная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 12 млн рублей. В остальных регионах — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости жилья.

Впрочем, сейчас россияне чаще берут семейную ипотеку под 6% (на Дальнем Востоке — 5%). На нее могут претендовать семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2023 года родился хотя бы один ребенок; семьи, которые воспитывают двух и более несовершеннолетних детей; семьи, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, рожденного до 31 декабря 2023-го. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей. В Москве, Санкт‑Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости жилья.

Кроме того, в России действует дальневосточная, сельская, военная и IT-ипотека. Но популярность у нее в разы меньше.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько должна действовать льготная и семейная ипотека

Обе программы должны официально прекратить свое действие 1 июля 2024 года. Причина этого ограничения в том, что льготные кредиты провоцируют сильный рост спроса на жилье. И в результате цены на недвижимость растут очень быстрыми темпами. Как написало сегодня РБК со ссылкой на аналитиков Frank RG, стоимость однокомнатной квартиры в России с 2020 года по ноябрь 2023-го выросла на 64% и составила 4,6 млн руб.

При этом, что касается семейной ипотеки, то 20 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уверенно заявил, что семейную ипотеку продлят после 1 июля. Правда, потом уточнил, что это будет идти от него как предложение. В то же время он намекнул, что выдавать ее после 1 июля будут не такому широкому кругу россиян, как сейчас. Замглавы правительства отметил, что будут обсуждаться наиболее нуждающиеся категории граждан и конкретные регионы.

Что же касается обычной льготной ипотеки, то 25 ноября министр строительства Ирек Файзуллин сказал, что в том или ином виде льготные программы в целом (а это в том числе и семейная, и дальневосточная, и другие виды ипотеки с господдержкой) сохранятся. Но Минфин буквально ежемесячно в течение этой осени призывал отменить классическую льготную ипотеку под 8%. Как из-за роста цен на жилье в России, так и из-за больших расходов бюджета страны на льготные кредиты.

Правда, как недавно писали «Известия», теперь министерство готовит постановление о выделении банкам денег на новые льготные кредиты (деньги из бюджета компенсируют банкам потери от разницы между обычными рыночными ставками в 17–18% и льготными в 6–8%). Из-за слишком высокого спроса банки почти потратили ранее выделенные им 5 трлн рублей, следует из данных ДОМ.РФ. О том, означает ли новое финансирование сохранение классической льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, NEWS.ru решил спросить экспертов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сохранят ли льготную ипотеку до 1 июля

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов заявил NEWS.ru, что программа льготной ипотеки последнее время финансируется небольшими траншами, которых хватает только на несколько месяцев из-за высокого спроса. «И соотносить это с планами по сохранению или отмене льготной ипотеки было бы неверно. Ее можно и отменить одним днем, и бесконечное число раз продлевать через дополнительное финансирование», — сказал эксперт.

Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко пояснил NEWS.ru, что деньги у властей на льготную ипотеку могут кончиться раньше, чем истечет срок действия госпрограмм. Тогда банки приостановят выдачу, а такое неоднократно случалось — например, с сельской ипотекой. Не получая очередных субсидий от государства, банки будут пытаться растягивать остатки старых, повышая требования к заемщикам и затягивая сроки андеррайтинга.

«Но если поступила информация о расширении лимитов, значит, скорее всего, выдача ипотеки продолжится. А вот сколько выделят, как быстро закончатся эти средства и будут ли дотягивать до 1 июля либо действие программ прекратится из-за преждевременного исчерпания лимитов банками, не может сказать никто», — добавил Луценко, пояснив, что по этому поводу в правительстве идет настоящая борьба.

В свою очередь директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин полагает, что увеличение лимитов для банков — это решение вопроса лишь на короткий срок, чтобы банки пока еще добирали клиентов и выдавали ипотечные ссуды. Но в дальнейшем льготные программы либо нужно будет ужесточать (снова поднимать уровень первоначального взноса и требования к заемщикам), либо сворачивать, говорит аналитик. Он также упоминает еще одного игрока — Центробанк. Регулятор обеспокоен возникновением «пузыря» на рынке: люди активно брали кредиты, но отдавать их становится все сложнее. Кроме того, говорит аналитик, государство не сможет долго субсидировать банки при дефиците своего бюджета.

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