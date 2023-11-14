Юрист оценил идею ужесточить правила посуточной аренды квартир Юрист Крохин: закон о краткосрочной аренде может ударить по туризму

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Принятый в первом чтении закон об ужесточении правил посуточной аренды жилья может негативно сказаться не только на бизнесе, но и на туристическом секторе российской экономики, считает член комитета Торгово-промышленной палаты России по ЖКХ, юрист Константин Крохин. Как заявил он в беседе с «360», для надлежащего контроля за порядком в многоквартирных домах достаточно уже существующих нормативных документов.

Согласно законопроекту сдача в аренду на сутки квартиры в многоквартирном доме будет позволяться только в случае согласия на это не менее 75% других жильцов дома. Авторы инициативы считают, что эта мера позволит соблюдать законные интересы соседей.

Юрист напомнил, что краткосрочная аренда жилья полезна в условиях роста туристической привлекательности страны, когда возникает нехватка номерного фонда гостиниц в исторических и непромышленных городах. В условиях санкций въездной туризм становится очень важным сектором экономики, который помогает и населению, и бюджету регионов.

Полагаю, что для надлежащего регулирования в многоквартирных домах достаточно нормативных документов как с точки зрения санитарных норм, так и с точки зрения охраны общественного порядка, — отметил эксперт.

Он рассказал, что большинство арендодателей — люди очень ответственные: они следят за жильем, проводят уборку, налаживают отношения с соседями, управляющими компаниями и участковыми. Поэтому, по мнению Крохина, проблема является надуманной и фактически ставит крест на краткосрочной аренде.

Депутаты хотят ограничить право собственников жилых помещений на посуточную аренду без каких-то серьезных причин. Потому что ни одну из причин, связанную с безопасностью, здоровьем и нравственностью, не доказали, что предприниматели из малого бизнеса, кто пытается заработать копеечку и развивать внутренний туризм, нарушают эти нормы, — подчеркнул юрист.

Ранее замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что законопроект о сдаче жилья на короткий срок нужно серьезно доработать. По словам депутата, вывести посуточный наем из тени поможет обязательная регистрация владельцев квартир в качестве ИП или самозанятых.