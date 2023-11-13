В Госдуме захотели ужесточить правила посуточной сдачи квартир Депутат Разворотнева: посуточная аренда квартир должна выйти из тени

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Принятый Госдумой в первом чтении законопроект, позволяющий сдавать жилье на короткий срок, только если это не создает неудобств соседям, нужно серьезно доработать, заявила в беседе с «Парламентской газетой» замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, вывести посуточный наем из тени поможет обязательная регистрация владельцев квартир в качестве ИП или самозанятых.

Если человек хочет этим заниматься, можно зарегистрировать ИП или стать самозанятым. Дело в том, что на предпринимателей существует больше методов воздействия, чем на физических лиц. Они должны быть зарегистрированы в реестре, у них можно более пристально проверить финансовую отчетность. И самое главное, за незаконную предпринимательскую деятельность предусмотрена серьезная уголовная ответственность, — объяснила депутат.

Кроме того, по ее словам, для предпринимателей работают другие ставки некоторых тарифов на услуги ЖКХ — например, на вывоз мусора, которого при посуточной сдаче квартир становится больше. Как подчеркнула парламентарий, обязательная регистрация собственников позволит обеспечить контроль за пребыванием арендаторов и усилить ответственность владельцев жилья за нарушение тишины, порядка и санитарных норм.

Наша задача в данном случае — не загнать посуточный наем еще глубже в тень, а вывести на свет, <...> понимать, кто в таких квартирах живет, кто занимается сдачей жилья. Необходимо иметь возможность воздействовать на собственников, убедиться в том, что они платят налоги, платят за коммунальные услуги, за содержание подъезда и так далее, — считает Разворотнева.

Спрос на рынке посуточной аренды квартир в 2023 году вырос на 10–15% по сравнению с прошлым годом, пишет издание.

Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова предположила, что высокий спрос на аренду жилья в середине осени в Москве может быть связан с поздним началом учебного года в некоторых столичных вузах. Специалист напомнила, что не везде учеба начинается 1 сентября.