Овчинский: торговый центр построят на Ферганской улице

На юго-востоке Москвы появится торговый центр с оригинальной архитектурной конструкцией, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Здание возведут на Ферганской улице в районе Выхино-Жулебино.

При разработке проекта особое внимание уделялось созданию современной архитектурной доминанты, которая станет новым общественным пространством в сложившейся застройке района. Лаконичный объем с уникальной «мятой» фасадной оболочкой из светлых материалов органично дополнит торговую инфраструктуру на Ферганской улице. Внутри двухэтажного торгового центра общей площадью почти 6,9 тыс. квадратных метров на первых двух этажах запланированы помещения под магазины, просторный фуд-корт, а также продовольственный магазин, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Объект будет оборудован для маломобильных граждан: главный вход планируется разместить на одном уровне с пешеходной зоной. Остальные выходы тем временем оборудуют автоматическими подъемниками.

Торговый центр будет иметь прямоугольную форму со скошенным углом, в котором организуют главный вход. Благодаря такому решению здание будет выглядеть выразительнее. ТЦ выполняется в железобетонном каркасе с использованием металлоконструкций на техническом этаже. Наружные стены запроектированы из блоков и витражного остекления.

Транспортное обслуживание строится с учетом прилегающих дорог. Основной подъезд к зданию организуют от Ташкентского переулка. Посетители смогут воспользоваться парковочной зоной. Пожарный подъезд будет обеспечен по периметру здания по пешеходной зоне из тротуарной плитки. Территория вокруг торгового центра будет также благоустроена: появятся новые газоны, растения в кашпо, цветники, хвойные деревья, лавочки и светильники.

За 2025 год более 1,1 тыс. жителей Выхино-Жулебино переехали в новые квартиры по программе реновации. На данный момент ведется строительство еще двух новостроек по реновации на Самаркандском бульваре. Их общая площадь составит почти 70 тыс. квадратных метров.