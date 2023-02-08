Названа стоимость самой дешевой квартиры в России Квартира в Инте за 135 тысяч рублей стала самой дешевой в России

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Самая дешевая вторичная квартира в России продается в городе Инта в Коми. Ее стоимость составляет 135 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на данные «Авито Недвижимость» и «Домклик». При этом сервисы содержат данные и о более дешевой жилой площади, стоимостью менее ста тысяч рублей. Однако данные объявления не стали учитывать в рейтинге из-за крайне низкого качества данного жилья.

Сама дешевая квартира России — двушка, расположенная в пятиэтажном доме 1973 года постройки. Площадь квартиры составляет 43 квадратных метра, жилье находится в залоге у банка.

На втором месте оказалась также квартира в Инте. В ней одна комната, общая площадь составляет 30 квадратных метров, на расположена на последнем этаже пятиэтажки, ее стоимость составляет 140 тысяч рублей.

Замыкает тройку бюджетного жилья трехкомнатная квартира площадью 78 квадратных метров из Воркуты. Она расположена на третьем этаже трехэтажного дома 1992 года постройки. ее предлагают купить за 160 тысяч рублей. При этом продавец согласен поторговаться.

По словам экспертов, низкие цены на жилье связаны со старым ремонтом, неблагоустроенной придомовой территорией и удаленностью от центра города.

Ранее генеральный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова рассказала, что количество квартир и апартаментов площадью до 20 кв. м в новостройках столицы за 2022 год выросло вдвое. По ее данным, «на долю микростудий приходится 3,3% всего рынка квартир и апартаментов города».

NEWS.ru также выяснил: с марта по декабрь прошлого года цены сделок на московском рынке вторичного жилья упали 20%, и у покупателей до сих пор есть шанс получить хорошую скидку при торге. Предпосылок для роста спроса все еще нет, поэтому до конца года «вторичка» в столице может сильно подешеветь.