Из-за частичной мобилизации в Москве начались рекордные скидки на жилье Рынок «вторички» не обвалился, но стал трещать

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Отдельные продавцы в Москве начали продавать свои квартиры со скидками в 30–40%, а уж скидок в 10–15% в ближайшее время точно станет больше. Об этом NEWS.ru сообщили в ИНКОМ-Недвижимости и риелторской сети МИЭЛЬ. Причина — люди из-за срочного отъезда или иных «жизненных обстоятельств» экстренно продают жилье. При этом по сравнению с августом квартиры уже немного подешевели.

Когда начнутся ценопады

В столице уже появились «отдельные продавцы», которые готовы отдать свою недвижимость с «безумным» дисконтом, скидывая при торгах по несколько миллионов рублей даже при продаже экономжилья. Об этом NEWS.ru сообщила управляющий директор сети МИЭЛЬ Ирина Пешич.

Появились запросы от собственников на быстрый выкуп недвижимости с дисконтом в 30–40%, потому что деньги нужны, что называется, еще вчера, — говорит аналитик.

Большинство же московских квартир в августе и сентябре продавались со скидкой в 10–15%, отмечает руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.

И предполагается, что в ближайшей перспективе будет прирост предложений оперативной продажи квартир — по причине отъезда из страны и в связи с иными жизненными обстоятельствами. Срочная продажа всегда происходит со скидками, и в нынешних условиях продавцам придется предоставлять дисконт даже на вполне ликвидные квартиры. То есть размер скидок, вероятно, останется в прежних пределах, но они будут распространяться и на те объекты, которые в обычных условиях можно было бы продать и без дисконта, — сказал Таганов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди все чаще предлагают свои квартиры

В сентябре по сравнению с августом в «старой» Москве объем выставленных на продажу квартир вырос на 5,2%, а за год — на целых 46,45%, отмечают в ИНКОМ-Недвижимости.

В Новой Москве по сравнению с августом стало на 4,9% больше продаваемых квартир, а с сентябрем 2021-го — на 22,5%.

В Подмосковье за месяц количество продаваемых квартир выросло на 6,3%, за год — на 16,9%.

Всего в сентябре москвичи предлагали купить 44,5 тыс. квартир, что превышало спрос.

А в последнюю неделю разрыв между предложением и спросом стал еще более очевидным, — говорит Пешич.

Кто от этого выиграет

В таких ситуациях обычно активизируются инвесторы в недвижимость. Чтобы выгодно купить подешевевший актив сейчас и продать, когда спрос на жилье восстановится.

Но сегодняшняя ситуация — экстраординарная. Заинтересованность конечных покупателей — тех, кто решает личный квартирный вопрос — снизится. Ведь люди переориентируются на более важные, насущные проблемы, — считает Таганов.

И действительно — люди не готовы скупать недвижимость, пользуясь моментом, добавляет Пешич.

Спрос на сегодняшний день стал ниже, но он стал грамотнее и сознательнее. Все-таки большинство покупателей покупают квартиру не для инвестиций, а в 90% случаев — для собственного проживания, — сказала аналитик.

Фото: Shutterstock

Сколько все стоит сейчас

Пока же новости о мобилизации не повлияли на средние цены и объемы продаваемых квартир, отмечает Таганов.

Так, в «старой» Москве 1 кв. м в среднем стоит 281 тыс. руб., в Новой Москве — 203,9 тыс. руб., а в Московской области — 139,9 тыс. руб. И если сравнивать с сентябрем 2021 года, то «квадрат» в границах МКАД подорожал на 2,3%, в ТиНАО — на 5,7%, а в Подмосковье — и вовсе на 12,8%.

Но помесячная динамика совсем другая. По сравнению с августом в сентябре цена квадрата в Новой Москве не изменилась, квадрат в «старом» городе подешевел на 0,35%, а в Московской области — на 0,15%.

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