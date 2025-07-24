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24 июля 2025 в 21:00

Что хотят заказчики: тренды девелопмента и коммерческого строительства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Все меняется — и спрос тоже

Пандемия, дефицит материалов, новые нормы, цифровизация, экологические вызовы — все это оказало влияние крайне быстро. Но ключевое изменение, которое заметили девелоперы, подрядчики и инвесторы в 2025 году, — это трансформация запросов заказчиков. Сегодня они хотят не просто возвести объект, а получить гибкий, цифровой, комфортный, экономичный актив.

В этой статье — обзор ключевых трендов, на которые ориентируются заказчики: инвестиционная привлекательность, digital‑функциональность, экология, гибкость и общеклиентский опыт. А также — как эти тенденции реализуют компании‑практики, такие как Северстрой.

1. Быстрота и надежность — в числе приоритетов

На фоне ускорения процессов и глобальной конкуренции заказчики ждут от строительства не только качества, но и скорости без потери стандартов. Сроки выхода объекта напрямую влияют на доходность и ROI — задержки означают потерю арендной платы и упущенные возможности.

Что это значит:

  • применение модульных и быстровозводимых конструкций (металлокаркас, ЛСТК);
  • интеграция BIM‑моделей для оптимизации графиков;
  • цифровой контроль хода работ: трекеры, интеграция с ERP;
  • ранний выход на «мягкий» запуск, постепенное использование объекта.

Пример: проекты Северстроя по складским комплексам 20 000 м² реализуются в среднем за 4–6 месяцев вместо 10–12. Это позволяет заказчику быстрее запускать объект, экономить на аренде склада и выйти в операцию вовремя.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

2. Транспарентность затрат и управление риском

2025 год — эра прозрачной сметы и финансовых сценариев. Инвесторы хотят видеть разбивку бюджета, резервы, оценку влияния рисков и динамику отклонений в процессе.

Тренды:

  • смета с переменными сценариями и «резервом» на колебания цен и логистику;
  • digital-сметы с обновлением цен в реальном времени;
  • фиксация ценовых коридоров;
  • страхование проектных рисков, гарантийные фонды.

Северстрой предлагает смету в BIM и ERP-среде, где заказчик дистанционно видит затраты, объемы и долларовые эквиваленты. Это убирает «черные дыры» и делает бюджет понятным и управляемым.

3. Цифровизация: BIM, IoT, BMS

Заказчики требуют полноценной цифровой среды на строительной площадке и в готовом объекте. Это не просто красивые слова — это инструмент контроля, оптимизации и управления.

Внедряют:

  • BIM‑модели, привязанные к GPS, меняющиеся в зависимости от поставки и монтажа;
  • IoT-датчики на стройплощадке — для контроля температуры, влажности, присутствия работников;
  • BMS и диспетчеризация уже при сдаче объекта — автоматическое управление инженерными системами;
  • интегрированный мониторинг энергопотребления.

Так, склады и торговые центры от Северстроя вводятся с BMS, позволяющей заказывать расчеты энергосбережения и оптимального графика работы систем внутри 14 дней после запуска.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

4. ESG и зеленые технологии — не модно, а нужно

Устойчивое строительство — уже не тренд, а стандарт. Инвесторы требуют:

  • энергоэффективные решения — утепленные стены, рекуперацию, LED‑освещение;
  • готовность к сертификации (LEED, BREEAM, WELL);
  • учет потребления воды, сбор дождевой воды;
  • компенсацию углеродного следа;
  • прозрачную политику обращения с отходами.

Проекты от Северстроя включают LED‑фарингеты, солнечные панели на склады > 5 000 м² и инвестиционные предложения с фактами экономии энергопотребления на 25% по сравнению с традиционными объектами.

5. Гибкость и модульность

Сегодня заказчик хочет «не бетонную коробку, а живой организм» объекта:

  • перепланировка под будущее за 1–2 года;
  • замена фасадов, встроенные инженерные узлы;
  • возможность переоборудования склада в офис, или офиса — в шоурум;
  • масштабируемость — пристройка этажей, модулей.

Северстрой использует ЛСТК и металлокаркас, закладывая техпаспорта с мощностями на масштабирование +20–30%. Это позволяет клиентам трансформировать объект, минимально вмешиваясь в несущие конструкции.

6. Клиентоцентричность и технологическая культура

Наконец, заказчики хотят качественного сервиса на каждом этапе — консультации, доступ к данным, техническую поддержку, сопровождение после сдачи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Они ожидают:

  • платформу, где фиксируется логистика, прораб, фотоотчеты;
  • чат‑поддержку на всех этапах;
  • гарантийное обслуживание инженерных систем;
  • помощь с доподготовкой документации для сдачи объекта.

Северстрой предоставляет заказчикам персональный кабинет, круглосуточную поддержку по техническим вопросам, отчеты по стройке и развитию инженерных систем еще целый год после сдачи — это минимум.

Сравнительная таблица: запрос заказчика vs практика подрядчика

Параметр

Что хочет заказчик

Что делает подрядчик

Срок запуска

3–6 месяцев

Модуль / каркас + BIM = 4–6 месяцев

Прозрачность бюджета

Реальная смета + резерв

Digital ERP/BIM сметы с обновлением

Цифровизация объекта

BMS, IoT, BIM

Проект + ввод с BMS, мониторинг 14 дней

ESG

Экономия энергопотребления, сертификация

LED, рекуперация, панели, тираж архитектуры

Гибкость

Перепланировка и масштабирование

Техпаспорта, модульный каркас

Дополнительный сервис

Сопровождение после сдачи

Кабинет, гарантийная поддержка

Почему подрядчик‑консультант — ключ

Важно не просто строить, а строить со стратегией. Подрядчик, который интегрирует консалтинг, BIM, ESG и сервис, становится не просто исполнителем, а партнером инвестора.

Северстрой — один из тех, кто строит «по‑новому»: с цифровыми сметами, с ESG‑подходом и сопровождением после ввода. Это повышает доверие инвесторов и ускоряет окупаемость.

Постпроектный сервис: сопровождение важнее гарантии

Один из устойчивых запросов со стороны заказчиков в 2025 году — это неформальное сопровождение объекта после сдачи, выходящее за рамки стандартного гарантийного обслуживания. Причина — усложнение объектов, рост технологичности и требования к эксплуатационной готовности с «первого дня».

Что хотят заказчики:

  • поддержку при вводе в эксплуатацию и обучении обслуживающего персонала;
  • настройку и оптимизацию инженерных систем уже в процессе работы;
  • адаптацию объекта под арендаторов или смену функций (например, логистический центр → last mile-hub);
  • мониторинг и аналитику показателей эксплуатации (температура, влажность, энергопотребление);
  • сервисное обслуживание в формате SLA (с гарантией отклика за N часов).

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Именно поэтому опытные подрядчики, такие как Северстрой, предлагают гибридную модель эксплуатации: сочетание дистанционного мониторинга, сервисной команды и цифровой панели управления объектом. Это позволяет заказчику не просто контролировать здание, а оптимизировать расходы и продлевать жизненный цикл инженерных систем.

Инвестиционная аналитика как часть стройки

Современный девелопмент невозможен без четкого понимания того, как объект будет работать после запуска. Заказчики все чаще требуют предпроектную аналитику и финансовые модели, где учитываются:

  • сценарии окупаемости с учетом сроков ввода;
  • прогноз эксплуатационных расходов на 5–10 лет;
  • расчет TCO (total cost of ownership) и IRR;
  • влияние архитектурных решений на стоимость аренды или перепродажи;
  • модели масштабирования и ROI на модульные пристройки.

Эта часть работы требует не только проектного, но и инвестиционного консалтинга. Северстрой, помимо классического техзадания, предлагает инвесторам бизнес-ориентированную консультацию: оптимизирует площадь, закладывает гибкие инженерные решения, рассчитывает эксплуатационную экономику с точностью до года.

Это особенно ценно в проектах со смешанным функционалом (офис + производство, склад + торговля), где выбор конструктивной схемы и инженерных узлов влияет на финансовую модель всего предприятия.

Выводы

  • В 2025 году заказчик хочет: скорость — прозрачность — цифровизацию — экологию — гибкость — сервис.
  • Для удовлетворения этого спроса нужен подрядчик нового формата: инженер‑консультант, BIM‑интегратор, ESG‑эксперт, сервис‑оператор.
  • Компании, как Северстрой, которые объединяют в себе функции строительного подрядчика и консультанта, становятся драйверами нового спроса.

Реклама: ООО «СЕВЕРСТРОЙ», ИНН 5038144882

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строительство
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