Правительство Украины приняло решение приостановить полёты своих авиакомпаний над Ираном в связи с крушением лайнера в Тегеране.
До выяснения причин трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в авиапространстве Ирана, — заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.
Самолёт выпустили с завода в 2016 году, последнее техническое обслуживание судно прошло 6 января.
Как ранее писал NEWS.ru, посольство Украины в Иране исправило информацию о крушении самолёта под Тегераном. На сайте дипмиссии исчезла информация об исключении версии теракта.
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