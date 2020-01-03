https://static.news.ru/photo/a31837ea-2fa7-11ea-b33c-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о намерении нанести удары по полусотне объектов, включая культурные.

Обозначать целью культурные объекты — это военное преступление, — написал министр в Twitter.

-Having committed grave breaches of int'l law in Friday's cowardly assassinations, @realdonaldtrump threatens to commit again new breaches of JUS COGENS;



-Targeting cultural sites is a WAR CRIME;



-Whether kicking or screaming, end of US malign presence in West Asia has begun. — Javad Zarif (@JZarif) 5 января 2020 г.

Зариф отметил, что культурные и гражданские объекты находятся под охраной норм международного права. Глава ведомства предположил, что те, кто выбирает подобные цели, вероятно, «даже не открывали юридический словарь».

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп пригрозил ударом по 52 иранским объектам в ответ на возможные атаки американских баз или нападения на граждан США. Он не назвал сами цели, но пояснил, что их число соответствует количеству американских заложников, захваченных Ираном много лет назад. Таким образом хозяин Белого дома отреагировал на угрозы Тегерана отомстить за убийство командующего спецподразделением «Кудс» генерала Касема Сулеймани.