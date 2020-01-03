Зариф отметил, что культурные и гражданские объекты находятся под охраной норм международного права. Глава ведомства предположил, что те, кто выбирает подобные цели, вероятно, «даже не открывали юридический словарь».
Ранее NEWS.ru писал, что Трамп пригрозил ударом по 52 иранским объектам в ответ на возможные атаки американских баз или нападения на граждан США. Он не назвал сами цели, но пояснил, что их число соответствует количеству американских заложников, захваченных Ираном много лет назад. Таким образом хозяин Белого дома отреагировал на угрозы Тегерана отомстить за убийство командующего спецподразделением «Кудс» генерала Касема Сулеймани.