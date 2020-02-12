https://static.news.ru/photo/1ed2034e-4dd9-11ea-883e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия не принимает обвинения Турции в нападении на гражданских в Сирии.

Якобы случившуюся атаку российских военных осудил президент Реджеп Тайип Эрдоган, по словам которого, «Турция не может просто наблюдать».

МИД не отрицает наличие разноречий между двумя странами, и российские дипломаты скоро встретятся с турецкой стороной, подчеркнула Захарова.

Как писал NEWS.ru, 12 февраля 14-летний мальчик погиб в столкновении жителей сирийского города Эль-Камышлы с американскими военными.

Конвой возглавляемой США коалиции начал стрелять по гражданским в ответ на обстрел «просирийских сил», заявило командование.