Взрыв произошёл на трубопроводе, который доставляет газ из Ирана в Турцию, во вторник, 31 марта. В результате происшествия пострадавших нет.
Как сообщает телеканал NTV, прорыв газопровода случился в районе пограничного перехода Гюрбулак в турецкой провинции Агры. Столб огня поднялся на высоту 40 метров.
На данный момент подачу газа по ветке полностью прекратили. Пожарные ждут полного выгорания топлива в трубе.
Как ранее писал NEWS.ru, люди, находящиеся внутри храма, а также трое охранников школы-интернета пострадали в результате мощного взрыва в Нигерии, разрушившего около ста зданий.
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