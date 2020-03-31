https://static.news.ru/photo/7db22558-7325-11ea-aedc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saraa_Sepid/twitter.com

Взрыв произошёл на трубопроводе, который доставляет газ из Ирана в Турцию, во вторник, 31 марта. В результате происшествия пострадавших нет.

Как сообщает телеканал NTV, прорыв газопровода случился в районе пограничного перехода Гюрбулак в турецкой провинции Агры. Столб огня поднялся на высоту 40 метров.

На данный момент подачу газа по ветке полностью прекратили. Пожарные ждут полного выгорания топлива в трубе.

Как ранее писал NEWS.ru, люди, находящиеся внутри храма, а также трое охранников школы-интернета пострадали в результате мощного взрыва в Нигерии, разрушившего около ста зданий.