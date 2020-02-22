Предварительные результаты выборов в иранский парламент (меджлис), появившиеся на следующий день после голосования, стали лишним свидетельством и без того предсказанного триумфа консервативных кругов. Список «Национальное единство» под руководством бывшего мэра Тегерана Мохаммада Багера Галибафа набрал наибольшее количество голосов, несмотря на относительно низкую явку. Аналитики рассматривают нынешнюю ситуацию как подготовку к грядущим президентским выборам в Иране.

Подсчёт голосов начался 22 февраля — на следующий день после голосования. По предварительным данным, итоговая явка на выборах в иранский меджлис составила около 40%. Всего, если верить этой информации, в стране на избирательные участки пришли примерно 23-24 млн человек. При этом явка в столице Исламской Республики — ниже 30%. Победу одерживает консервативный список «Национальное единство» во главе с бывшим мэром Тегерана Мохаммадом Багером Галибафом, рапортуют СМИ, близкие к политикам-«ястребам».

Голосование прошло на фоне сообщений об увеличении в Иране числа случаев заражения коронавирусом нового типа. Так, представитель министерства здравоохранения исламской республики Киянуш Джаханпур сообщил, что количество заразившихся увеличилось с 18 до 28, ещё один человек умер. Первые сообщения о случаях заболеваний, которые вызваны коронавирусом, в Исламской Республике появились 19 февраля. На 21 февраля было зафиксировано четыре смерти из-за болезни. Официальный Тегеран, вероятно, использует эту ситуацию, чтобы объяснить падение интереса избирателей к выборам.

Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Аналитики изначально не усматривали интриги в гонке за парламентские места, учитывая решение Совета стражей Конституции (надпарламентского органа) отказать в праве избираться тысячам политиков, которые принадлежали к реформистскому лагерю. Усиление сторонников жёсткой линии на этих выборах в меджлис широко рассматривается как подготовка к президентской кампании 2021 года — когда к власти, как ожидается, придёт кандидат-консерватор. Парламентская гонка, конечно, мало влияет на внешнюю или военную политику Ирана, которую единолично определяет верховный лидер страны Али Хаменеи, однако демонстрирует сдвиги в политическом ландшафте республики и в расстановке сил внутри государственной системы. На этот раз ситуация отражает полное нежелание консерваторов мириться с повесткой реформистов.

Тем не менее, профессор политологии из Тегерана Садег Зибакалам в разговоре с британской The Guardian обратил внимание на то, что явка не даёт возможности говорить о полноценной победе «ястребов».

Когда 70% — а в некоторых крупных городах до 80% — населения не голосовало, и, по самым оптимистичным оценкам, победитель набрал только половину голосов — это момент для поздравлений и чествования? — задался вопросом аналитик.

Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Тенденция на усиление консервативных кругов на внутриполитической арене появилась, как считают эксперты, после убийства влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани и последовавшего затем случайного иранского удара по украинскому пассажирскому самолёту. Эти события, отмечают аналитики, усилили обеспокоенность некоторых должностных лиц в Тегеране насчёт того, что «ястребы» получат слишком большой контроль над процессом принятия политических решений.

Тем не менее, реформистский лагерь потерял позиции не только из-за своих ошибок, но и из-за американской внешней политики. Условный реформист, президент Хасан Рухани обещал, что компромисс с Западом по ядерной программе Ирана может привести страну к экономическому процветанию, однако его первоначальные успехи в снижении инфляции, стимулировании торговли и привлечении иностранных инвестиций были полностью нивелированы решением президента Дональда Трампа отказаться от «ядерной сделки» и возобновить антииранские санкции в одностороннем порядке. В ответ на американскую стратегию «максимального давления» в Исламской Республике всё большее число политиков склоняется к тому, что конфронтация с США и неповиновение перед лицом санкций — единственные пути выживания.

Причём, аналитики убеждены, что свою роль в ослаблении сторонников Рухани сыграла и неспособность реформистов удержать своё электоральное ядро. Так, многие упрекают их политиков в том, что они не смогли ничего сделать для защиты участников ноябрьских протестных акций, которые подверглись давлению аппарата безопасности. На этом фоне очевидно, что дисквалификацию реформистов на парламентских выборах никто из простых иранцев оспаривать не будет.