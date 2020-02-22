Предварительные результаты выборов в иранский парламент (меджлис), появившиеся на следующий день после голосования, стали лишним свидетельством и без того предсказанного триумфа консервативных кругов. Список «Национальное единство» под руководством бывшего мэра Тегерана Мохаммада Багера Галибафа набрал наибольшее количество голосов, несмотря на относительно низкую явку. Аналитики рассматривают нынешнюю ситуацию как подготовку к грядущим президентским выборам в Иране.
Подсчёт голосов начался 22 февраля — на следующий день после голосования. По предварительным данным, итоговая явка на выборах в иранский меджлис составила около 40%. Всего, если верить этой информации, в стране на избирательные участки пришли примерно 23-24 млн человек. При этом явка в столице Исламской Республики — ниже 30%. Победу одерживает консервативный список «Национальное единство» во главе с бывшим мэром Тегерана Мохаммадом Багером Галибафом, рапортуют СМИ, близкие к политикам-«ястребам».
Голосование
Аналитики изначально
Тем не менее, профессор политологии из Тегерана Садег Зибакалам в
Когда 70% — а в некоторых крупных городах до 80% — населения не голосовало, и, по самым оптимистичным оценкам, победитель набрал только половину голосов — это момент для поздравлений и чествования? — задался вопросом аналитик.
Тенденция на усиление консервативных кругов на внутриполитической арене появилась, как
Тем не менее, реформистский лагерь потерял позиции не только из-за своих ошибок, но и из-за американской внешней политики. Условный реформист, президент Хасан Рухани обещал, что компромисс с Западом по ядерной программе Ирана может привести страну к экономическому процветанию, однако его первоначальные успехи в снижении инфляции, стимулировании торговли и привлечении иностранных инвестиций были полностью нивелированы решением президента Дональда Трампа отказаться от «ядерной сделки» и возобновить антииранские санкции в одностороннем порядке. В ответ на американскую стратегию «максимального давления» в Исламской Республике всё большее число политиков склоняется к тому, что конфронтация с США и неповиновение перед лицом санкций — единственные пути выживания.
Причём, аналитики убеждены, что свою роль в ослаблении сторонников Рухани сыграла и неспособность реформистов удержать своё электоральное ядро. Так, многие упрекают их политиков в том, что они не смогли ничего сделать для защиты участников ноябрьских протестных акций, которые подверглись давлению аппарата безопасности. На этом фоне очевидно, что дисквалификацию реформистов на парламентских выборах никто из простых иранцев оспаривать не будет.
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