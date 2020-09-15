ВВС РФ совершили крупнейшую атаку на террористов в Сирии

https://static.news.ru/photo/9d7472ce-f764-11ea-a63b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военно-воздушные силы России нанесли удар по позициям боевиков в Сирии. Данная атака оказалась крупнейшей с марта 2020 года.

Российские войска нанесли по боевикам удары с воздуха. Позиции атакованных террористов располагались на территории Идлиба, что находится на северо-западе Сирии. Атака была проведена также в городе Маарет-Мисрин.

Российские войска узнали о местонахождении боевиков в результате действий отечественной разведки. Число ликвидированных террористов в настоящее время неизвестно. Также отсутствуют данные об уничтоженной технике. Однако сообщается, что боевики понесли серьёзные потери, передаёт Al Masdar.

В настоящее время российское Министерство обороны информацию об атаке на северо-западе Сирии никак не прокомментировало.

В стране с 2011 года идёт гражданская война. В конфликте участвуют несколько сторон, а именно: правительственные силы президента Башара Асада (их поддерживают Россия и Иран), умеренная оппозиция (эту сторону занимают США, европейские государства, монархии Персидского залива) и радикальные исламистские группировки.

Как ранее писал NEWS.ru, гвардии сержант Михаил Мильшин, получивший тяжёлое ранение в результате взрыва в Сирии 18 августа, скончался в московском госпитале имени Бурденко.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил погибшего офицера к государственной награде посмертно.