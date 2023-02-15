ВС США сбили иранский беспилотник в Сирии Центральное командование ВС США сообщило о сбитии иранского дрона в Сирии

Фото: U.S. Central Command

Американские военные сбили беспилотник иранского происхождения на северо-востоке Сирии, об этом сообщило Центральное командование ВС США в Twitter. В ведомстве рассказали, что дрон производил съемку американской военной базы «Коноко», а потому его пришлось сбить.

14 февраля, примерно в 14:30 по местному времени, силы США в Сирии вступили в бой и сбили БПЛА иранского производства, пытавшийся провести разведку патрульной базы «Коноко» на северо-востоке Сирии, — говорится в сообщении Центрального командования ВС США.

Сама американская военная база находится на территории нефтяного объекта.

Ранее Министерство иностранных дел России выпустило заявление в котором обвинило страны Запада в спекуляциях на нуждах пострадавших от землетрясения сирийцев. В ведомстве считают, что таким образом они пытаются расширить действие трансграничного механизма (ТГМ) с целью отправить гуманитарную помощь на территорию страны, неподконтрольную Дамаску. По мнению представителей МИД, такими действиями Запад нарушает нормы международного гуманитарного права, а также пытается подорвать суверенитет Сирии.