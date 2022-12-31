СМИ сообщили об обстреле военной базы США в Сирии Дирекция радио и телевидения Сирии: на северо-востоке страны подверглась обстрелу база США

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

На северо-востоке Сирии ракетному обстрелу подверглась военная база США. Инцидент произошел в провинции Дейр-эз-Зор рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар. Об этом сообщает Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

По имеющимся данным, по базе было выпущено несколько ракет. После этого в воздух поднялись американские вертолеты.

Информации о жертвах обстрела и причиненном материальном ущербе не приводится.

Ранее центральное командование Пентагона заявило о ракетном обстреле военной базы в Сирии. По данным ведомства, обошлось без пострадавших. Отмечается, что неизвестные боевики 8 октября выпустили 107-миллиметровый реактивный снаряд по посадочной площадке в местечке Румейлан на северо-востоке Сирии. При этом в объект не попали. Американские военные на предполагаемом месте пуска обнаружили несколько неиспользованных ракет. В Пентагоне заявили о проведении расследования нападения.