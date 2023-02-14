МИД уличил Запад в спекуляциях с пострадавшими от землетрясения сирийцами МИД России раскритиковал Запад за подход к помощи сирийцам

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look press

Страны Запада спекулируют на нуждах пострадавших от землетрясения сирийцев и пытаются расширить действие трансграничного механизма с целью отправить гуманитарную помощь на территорию страны, неподконтрольную Дамаску, заявила пресс-служба МИД России в Telegram. По мнению представителей ведомства, такими действиями Запад нарушает нормы международного гуманитарного права, а также пытается подорвать суверенитет Сирии.

Фиксируем активные заходы «тройки» западных стран-членов СБ ООН во главе с США в форсированном режиме «продавить» новый документ с расширением ТГМ. <...> Спекулируя на нуждах пострадавших в результате землетрясения и не дожидаясь доклада представителей гуманитарного крыла ООН о ситуации «на земле», западники ведут свою деструктивную линию на нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, ущемление суверенитета Дамаска и подрыв территориальной целостности Сирии, — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве заявили, что гуманитарные грузы отправляются на северо-запад Сирии, в то время как наиболее пострадавшими городами оказались Алеппо, Хама, Латакия и Хомс.

Ранее замглавы МЧС РФ Алексей Серко заявил, что российские специалисты в Сирии завершили спасательную операцию после землетрясения. При этом спасатели продолжат оказывать гуманитарную помощь пострадавшим, в ночь на 13 февраля из Москвы отправят очередной груз. Свою помощь в устранении последствий, а также спасении пострадавших предложили разные страны, среди которых Россия, США, Украина, Казахстан, Азербайджан, Швеция, Италия, Израиль, Грузия и другие.

Землетрясение на юго-востоке Турции и Сирии произошло 6 февраля. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более одного миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Согласно последним данным, число жертв достигло 31 643 человека. В числе тысяч жертв среди сирийского народа оказалась сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус, она погибла при крушении здания в городе Хама.