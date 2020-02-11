11 февраля был сбит вертолёт Ми-17 сбили. Есть версии, что машина принадлежала правительственным войскам Арабской Республики, а уничтожили её турецкие военные. По другим данным, летательный аппарат уничтожили силы оппозиции.
10 февраля в результате ударов армии Сирии по военной базе в городе Тафтаназ в провинции Идлиб погибли пятеро турецких военных, информировал. Сообщения местных СМИ об этой атаке оказались противоречивы: согласно одним данным, сирийские военные применили артиллерию, по другим — использовали боевую авиацию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что готовность Анкары на уступки России и её партнёрам по сирийскому конфликту, похоже, исчерпана. Конфронтация 10 февраля, которая привела к гибели пяти бойцов вооружённых сил (ВС) Турции, сузила окно возможностей для диалога между Анкарой и Москвой по северным областям Арабской Республики.
Турецкие власти решились на принудительную дипломатию, которая не сулит ситуации «на земле» ничего хорошего. Впрочем, обстановку нагнетать не стоит — стороны закономерно демонстрируют пределы своего взаимодействия и, скорее всего, найдут компромисс.