https://static.news.ru/photo/d7c3c862-4cce-11ea-a83d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Сирийский город Идлиб подвергся авианалёту. Накануне Турция нанесла удары по 115 объектам армии Сирийской Арабской Республики.

По предварительным данным, в результате бомбардировки погибли 12 мирных жителей Идлиба, сообщает агентство AFP на своей странице в социальной сети Twitter.

#BREAKING Air strike on Syria's Idlib city kills 12 civilians: monitor pic.twitter.com/jBpTflAP4V — AFP news agency (@AFP) February 11, 2020

11 февраля был сбит вертолёт Ми-17 сбили. Есть версии, что машина принадлежала правительственным войскам Арабской Республики, а уничтожили её турецкие военные. По другим данным, летательный аппарат уничтожили силы оппозиции.

10 февраля в результате ударов армии Сирии по военной базе в городе Тафтаназ в провинции Идлиб погибли пятеро турецких военных, информировал. Сообщения местных СМИ об этой атаке оказались противоречивы: согласно одним данным, сирийские военные применили артиллерию, по другим — использовали боевую авиацию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что готовность Анкары на уступки России и её партнёрам по сирийскому конфликту, похоже, исчерпана. Конфронтация 10 февраля, которая привела к гибели пяти бойцов вооружённых сил (ВС) Турции, сузила окно возможностей для диалога между Анкарой и Москвой по северным областям Арабской Республики.

Турецкие власти решились на принудительную дипломатию, которая не сулит ситуации «на земле» ничего хорошего. Впрочем, обстановку нагнетать не стоит — стороны закономерно демонстрируют пределы своего взаимодействия и, скорее всего, найдут компромисс.