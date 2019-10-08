Чиновники Пентагона предпринимают попытки предотвратить анонсированный Белым домом вывод американского контингента из северо-восточных районов Сирии. Об этом сообщил News.ru бывший высокопоставленный представитель администрации президента США, отметив, что ситуация осложнена перспективами ссоры с Турцией. Турецкой авиации уже попытались помешать, отключив её от системы воздушной службы международной антитеррористической коалиции.
Американские специалисты в области внешней политики сейчас пытаются развернуть ситуацию с планами американской администрации по северо-восточной Сирии назад, заявил News.ru бывший чиновник Белого дома.
Однако на этот раз задача официальных лиц может оказаться сложнее. Пренебрежение президента в Twitter к силам курдских партнёров сейчас усугубляется угрозами, которые сделаны экономике Турции. Чем быстрее профессионалы смогут восстановить контроль над внешней политикой США, тем безопаснее будет мир с точки зрения предсказуемости и стабильности, — заявил источник News.ru.
Комментируя 7 октября ситуацию в северо-восточных районах Сирии, президент США Дональд Трамп заявил, что американский контингент долгое время оставался на территории Арабской Республики, погружаясь «в бой без видимой цели». Для США, отметил глава Белого дома, настало время закончить «нелепые бесконечные войны» и «вернуть военных домой».
Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны справляться с этой ситуацией и решать сами, что они хотят делать с захваченными боевиками ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ — News.ru), — заявил президент США.
Трамп не преминул напомнить, какие огромные суммы вкладывали США в «Демократические силы Сирии» (ДСС) — многонациональный альянс с курдским этническим доминированием, боровшийся с террористами ИГ.
Параллельно с этим американский лидер пообещал уничтожить турецкую экономику в том случае, если ситуация на севере Сирии начнёт выходить из-под контроля. Предупреждение Трампа, похоже, было
То, что Пентагон намерен оказать сопротивлению решению Трампа, в разговоре с изданием Al-Monitor
В заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана говорится, что ведомство «ясно заявило Турции, что не поддерживает операцию на севере Сирии». О том, что Вооружённые силы США не поддержат и эту операцию, министр обороны Марк Эспер и глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли сообщили лично в разговоре с турецкими коллегами. Причём, американское оборонное ведомство делает упор на то, что наземное вторжение в подконтрольные ДСС районы попросту дестабилизирует обстановку. На это намекают и сами курды, говоря об опасности роспуска тюрем, где содержатся боевики ИГ.
Ключевым
Нельзя не заметить в то же время, что риски турецкой операции могут быть преувеличены: зона операции не «покрывает» важных позиций США в северо-восточных районах Арабской Республики, а, значит, пока никто не говорит о сдаче американских позиций.
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