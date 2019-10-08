Чиновники Пентагона предпринимают попытки предотвратить анонсированный Белым домом вывод американского контингента из северо-восточных районов Сирии. Об этом сообщил News.ru бывший высокопоставленный представитель администрации президента США, отметив, что ситуация осложнена перспективами ссоры с Турцией. Турецкой авиации уже попытались помешать, отключив её от системы воздушной службы международной антитеррористической коалиции.

Американские специалисты в области внешней политики сейчас пытаются развернуть ситуацию с планами американской администрации по северо-восточной Сирии назад, заявил News.ru бывший чиновник Белого дома.

Однако на этот раз задача официальных лиц может оказаться сложнее. Пренебрежение президента в Twitter к силам курдских партнёров сейчас усугубляется угрозами, которые сделаны экономике Турции. Чем быстрее профессионалы смогут восстановить контроль над внешней политикой США, тем безопаснее будет мир с точки зрения предсказуемости и стабильности, — заявил источник News.ru.

Комментируя 7 октября ситуацию в северо-восточных районах Сирии, президент США Дональд Трамп заявил, что американский контингент долгое время оставался на территории Арабской Республики, погружаясь «в бой без видимой цели». Для США, отметил глава Белого дома, настало время закончить «нелепые бесконечные войны» и «вернуть военных домой».

Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны справляться с этой ситуацией и решать сами, что они хотят делать с захваченными боевиками ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ — News.ru), — заявил президент США.

Трамп не преминул напомнить, какие огромные суммы вкладывали США в «Демократические силы Сирии» (ДСС) — многонациональный альянс с курдским этническим доминированием, боровшийся с террористами ИГ.

Дональд Трамп Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Параллельно с этим американский лидер пообещал уничтожить турецкую экономику в том случае, если ситуация на севере Сирии начнёт выходить из-под контроля. Предупреждение Трампа, похоже, было направлено критикам, которые обвиняли его в том, что он «сдал» сирийских курдов. Так, критические замечания были слышны со стороны демократов и некоторых республиканцев в Конгрессе.

То, что Пентагон намерен оказать сопротивлению решению Трампа, в разговоре с изданием Al-Monitor подтвердил высокопоставленный представитель администрации США. Собеседник издания сообщил, что американское оборонное ведомство потратило немало времени и усилий на то, чтобы построить «безопасную зону» на севере в координации с турками, однако Турция просто использовала эту договорённость «как способ ведения разведки». Официальные лица Пентагона утверждают, что Турция просто воспользовалась переговорами с США о северо-восточной «безопасной зоне» для сбора разведывательных данных.

В заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана говорится, что ведомство «ясно заявило Турции, что не поддерживает операцию на севере Сирии». О том, что Вооружённые силы США не поддержат и эту операцию, министр обороны Марк Эспер и глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли сообщили лично в разговоре с турецкими коллегами. Причём, американское оборонное ведомство делает упор на то, что наземное вторжение в подконтрольные ДСС районы попросту дестабилизирует обстановку. На это намекают и сами курды, говоря об опасности роспуска тюрем, где содержатся боевики ИГ.

Staff Sgt. Andrew Goedl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ключевым вопросом намеченной Турции операции будут перспективы использования авиации. Объединенный центр воздушных операций (COAC) объявил об отключении Турции от системы воздушной службы западной антитеррористической коалиции. Это запрет на доступ к мониторингу и фактическое лишение возможности использовать воздушное пространство над северо-востоком. Наблюдатели считают, что это будет препятствовать попыткам Турции запросить поддержку с воздуха для запланированного наступления. Пресс-служба американского оборонного ведомства обращает внимание на то, что воздушное пространство не закрыто для Турции, однако в этом районе теперь стало сложно координировать полёты.

Нельзя не заметить в то же время, что риски турецкой операции могут быть преувеличены: зона операции не «покрывает» важных позиций США в северо-восточных районах Арабской Республики, а, значит, пока никто не говорит о сдаче американских позиций.