Турецкому руководству предлагали создать на территории соседней Сирии автономный туркоманский регион для того, чтобы «обезопасить» границы. По крайней мере, такую инициативу пять лет назад выдвигал советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и основатель известной частной военно-консалтинговой фирмы SADAT Аднан Танрыверди. На это обращает внимание стокгольмская организация Nordic Research Monitoring Network. Правда, такие вопросы, как отмечают наблюдатели, вызвали противоречия в турецкой армейской элите.

О том, что на севере Сирии у турецких границ должна быть создана автономия лояльных Анкаре этнических групп, Танрыверди говорил ещё в 2015 году.

Мы должны выдвинуть наши минимальные требования, — отмечал основатель компании. — Должен быть автономный туркоманский регион, если будут автономные и отдельные федеративные структуры. Курдский регион не должен объединиться — его нужно сохранять раздробленным.

Именно риски появления на севере Сирии независимого курдского государственного образования определяли траекторию трансграничных операций Турции. Формально Анкара декларирует борьбу с Рабочей партией Курдистана — леворадикальной группировкой, которая несёт ответственность за многие террористические атаки на территории Турции.

Основатель SADAT тогда же отмечал, что страны западного мира не смогут реализовать свои планы на территории Сирии без одобрения турецкого руководства. По его словам, именно они — США и их союзники — являются основным источником сирийского кризиса.

Несмотря на официальный консалтинговый характер SADAT, её считают полноценной частной военной компанией (ЧВК) по типу американской Blackwater (Academi). Танрыверди неоднократно подчёркивал, что деятельность SADAT «осуществляется в рамках, очерченных внешней политикой страны», и связана только «с консалтингом, обучением и оборудованием». По его словам, компания создана с целью предоставления услуг вооружённым силам мусульманских стран.

Аднан Танрыверди gazeteduvar.com.tr

Через год после высказываний об автономии для туркоманов Танрыверди был назначен на должность советника Эрдогана, формально потеряв аффилиацию с SADAT. Однако турецкие эксперты уверены, что он остался фактическим руководителем ЧВК.

Оппозиционные парламентарии запрашивали правительство Турции о предполагаемой роли SADAT на сирийском театре военных действий, о её связях с турецкими разведывательными ведомствами. Однако деятельность компании по-прежнему — публично — крайне скромна. Единственное, на волне ливийского конфликта, в котором Анкара принимает непосредственное участие, Танрыверди попытался легализовать в общественном пространстве идею о необходимости для Турции собственного ЧВК.

Тем не менее, инициативы Танрыверди по-разному оцениваются турецкой армейской элитой. Так, в январе этого года Nordic Research Monitoring Network публиковала внутренний анализ турецкого Генштаба, который свидетельствует о том, что военные выступали в 2016 году против создания «безопасной зоны» на севере Сирии в одностороннем порядке — без соответствующих договорённостей с международной коалицией по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в РФ), возглавляемой США.

Последняя трансграничная операция Турции в октябре 2019 года, начатая на фоне планов США сократить обязательства перед Сирией, не только укрепила межарабскую солидарность, но и обострила старые противоречия турок с американскими военными. Из заявления Танрыверди следует, что взгляд Анкары на курдский вопрос ещё долго будет определять ситуацию на северо-востоке Сирии. Однако на то, как именно будет выглядеть турецкая зона влияния на севере Сирии, во многом должна повлиять развязка в сирийской провинции Идлиб, остающейся под контролем умеренных боевиков и радикалов.