https://static.news.ru/photo/5e90ec34-7291-11ea-8430-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Саудовской Аравии ограничили движение в некоторых районах священного города Мекка. Причиной стала вспышка коронавируса.

Согласно новому распоряжению, вход и выход из районов полностью запрещён. Также по территории нельзя перемещаться в течение целого дня.

Мекка считается главным центром паломничества мусульман. В этом городе расположена мечеть Аль-Харам. Считается, что именно в пустынной долине, где возведена Мекка, родился пророк Мухаммед и возник ислам. Въезд на территорию города полностью запрещён для лиц, которые не исповедуют ислам.

Ранее власти Египта закрыли доступ в церкви и мечети. Срок ограничений составит две недели.