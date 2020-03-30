Власти Саудовской Аравии ограничили движение в некоторых районах священного города Мекка. Причиной стала вспышка коронавируса.
Согласно новому распоряжению, вход и выход из районов полностью запрещён. Также по территории нельзя перемещаться в течение целого дня.
Мекка считается главным центром паломничества мусульман. В этом городе расположена мечеть Аль-Харам. Считается, что именно в пустынной долине, где возведена Мекка, родился пророк Мухаммед и возник ислам. Въезд на территорию города полностью запрещён для лиц, которые не исповедуют ислам.
Ранее власти Египта закрыли доступ в церкви и мечети. Срок ограничений составит две недели.
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